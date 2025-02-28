Kariye Camisi'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan, 1 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden camiye çevrilen ve restorasyonunun ardından ibadete açılan Kariye Camisi'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı.
İstanbul
İnşasından sonra uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.
1945 yılında "ulusal anıt" ilan edilmesi sonrasında müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.
Vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazında saf tutmak için Kariye Camisi'ne geldi.
Namazdan önce tarihi eser niteliğindeki mozaiklerin zarar görmemesi için ısıtıcı çalıştırılamadığı duyurusu yapıldı.
Caminin dolduğunu gören bazı vatandaşlar içeri giremeden geri döndü.
Kılınan teravih namazının ardından dua edildi, salavat ve tekbirler getirildi.
Namaz sonrası vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli tarafından salep ikram edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.