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Yaşam

Kardan yolu kapalı mezraya saman ulaştırılması için ekipler seferber oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı mezradaki hayvanlara saman götürülmesi amacıyla ekipler seferber edildi.

Bülent Temiz   | 30.03.2022
Kardan yolu kapalı mezraya saman ulaştırılması için ekipler seferber oldu Fotoğraf: Bülent Temiz/AA

Bingöl

Hasanova köyü Burmataş mezrasının yolu, yoğun kar yağışı sonucu ulaşıma kapandı. Çetin geçen kış şartlarından dolayı hayvanlar için saman bitince köylüler durumu yetkililere bildirdi.

İl Genel Meclisi üyesi İbrahim Tutar'ın girişimleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül'ün talimatı doğrultusunda, mezra yolunun açılması için bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, ilçe merkezine 30 kilometre uzaktaki köyün yolunda, kar kalınlığının 3 metreyi bulması nedeniyle 2 gün boyunca yoğun çalışma yürüttü. Yolun ulaşıma açılmasıyla mezraya saman ulaştırıldı.

Mezrada oturan Zeki Sayak, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek, "Bu yıl kar çok yoğun. Hayvanların yemi bitti. Mezramız yüksek kesimde bulunduğu için tipide hemen yolumuz kapanıyor. Yolumuzun açılmasını sağlayan tüm yetkililere teşekkür ederiz." dedi.

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