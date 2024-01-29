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Yaşam

Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi karla kaplandı

Erzincan Ovası'nın ortasından geçen ve Fırat'ın en büyük kolu olan Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

Kemal Özdemir  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi karla kaplandı Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Bölgede aralıklarla etkili olan kar, güzel manzaraları da beraberinde getirdi.

Erzincan Ovası'nın ortasından geçen Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi de yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede, nehrin bazı bölümleri buz tuttu.

Nehrin karla kaplı çevresi dronla görüntülendi.

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