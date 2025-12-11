Dolar
42.62
Euro
50.08
Altın
4,211.75
ETH/USDT
3,197.00
BTC/USDT
90,245.00
BIST 100
11,262.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Karanlıkdere Kanyonu'nda yeni yürüyüş rotaları ve kaya tırmanış parkurları planlanıyor

Burdur ve Muğla illeri arasındaki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda yeni yürüyüş rotaları ve kaya tırmanış parkurlarının oluşturulması planlanıyor.

Hale Pak  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Karanlıkdere Kanyonu'nda yeni yürüyüş rotaları ve kaya tırmanış parkurları planlanıyor Fotoğraf: Hale Pak/AA

Burdur

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, tabiat parkını gezerek, Altınyayla Belediye Başkanı Selen Kınalı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar personelinden bilgi aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bilgihan, geziyi takip eden gazetecilere, tabiat parkının kızılçam ve karaçam ağaç türlerinin de bulunduğu zengin bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Kanyonun, 1776 hektarlık alana yayıldığını belirten Bilgihan, "Endemik bitki türleriyle aynı zamanda çeşitli kuş türleriyle gerçekten görülmeye ve gezilmeye değer bir alan." dedi.

Bilgihan, hem çalışmalar yapmak hem de genel değerlendirmede bulunmak için kanyonu ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Burası dünyada keşfedilmesi gereken alanlarından bir tanesi. Yaz, kış fark etmeksizin su sesini, doğanın güzelliklerini görebilme imkanımız var. Doğa tutkunlarını bu rotalara, ayrıca önümüzdeki süreçte inşallah oluşturulacak güzel yürüyüş rotaları ve kaya tırmanışlarıyla yapılacak çalışmalar için davet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Burdur kent merkezine 150, Altınyayla ilçesine 30, Muğla'nın Fethiye ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Yüzlerce bitki türü ile karaçam, sedir, kızılçam, ardıç, meşe ve ahlat ağaçlarıyla kaplı kanyonun ortasından akan Seki Çayı'nın oluşturduğu şelalesiyle dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı
TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Afetlerde kesintisiz iletişim için akademisyen ve amatör telsizciler işbirliği yaptı
Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Benzer haberler

Karanlıkdere Kanyonu'nda yeni yürüyüş rotaları ve kaya tırmanış parkurları planlanıyor

Karanlıkdere Kanyonu'nda yeni yürüyüş rotaları ve kaya tırmanış parkurları planlanıyor

Türkiye'nin ilk "Köy Üniversitesi" projesiyle kırsalın ihtiyaçlarına akademik destek

Türk kültürüne ait motifler, Hasan ustanın 29 yıllık emeğine ilham veriyor

Karanlıkdere Kanyonu doğa ve macera tutkunlarını ağırlıyor

Karanlıkdere Kanyonu doğa ve macera tutkunlarını ağırlıyor
İş kazası geçiren çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu

İş kazası geçiren çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet