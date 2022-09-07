Dolar
18.23
Euro
18.14
Altın
1,710.04
ETH/USDT
1,545.90
BTC/USDT
18,910.00
BIST 100
3,402.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
logo
Yaşam

Karadenizli ustadan İstanbul'da "en uzun kuymak" rekoru denemesi

Yaptığı kuymağı vinç yardımıyla 15 metreye kadar uzatan Adem Kılıç, Guinness Rakorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Mehmet Yusuf Melikoğlu   | 07.09.2022
Karadenizli ustadan İstanbul'da "en uzun kuymak" rekoru denemesi

İstanbul

Şişli'de Adem Kılıç, 18 Eylül'de düzenlenecek "Maçka'da Buluşalım - Bir Karadeniz Şöleni" festivali öncesinde Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan kuymakta rekor denemesi yaptı.

Maçka'daki Küçükçiftlik Park'a gelen Kılıç, büyük bir tencerede Karadeniz müziği eşliğinde rekor denemesi yapacağı kuymağı hazırladı.

Kılıç, gazetecilere, Guinnes Rekorlar Kitabı'nda kuymağın başarılı şekilde yer almasının kendisi için çok önemli olduğunu anlatarak, "Daha önceki denemelerde 11 metreye ulaşmıştım. Daha önce 2 defa Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduk ancak pandemiden dolayı olmadı. Bu kez 15 metreye ulaşıp Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvuracağız." dedi.

İlk girişimleri rüzgar nedeniyle istenilen hedefe ulaşamayan Kılıç, birkaç denemenin ardından kuymağı 15 metre uzunluğa çıkarmayı başardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Deprem kuşağındaki Sakarya'ya yeni afet koordinasyon merkezi inşa edilecek
Sultangazi'de rögar kapaklarından taşan mavi renkli su tedirginlik yarattı
ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim
Emine Erdoğan: Mutfağımızdaki çeşitlilik, topraklarımızdaki dostluğun ve birlikte yaşama sanatının bir ifadesidir

Benzer haberler

Karadenizli ustadan İstanbul'da "en uzun kuymak" rekoru denemesi

Karadenizli ustadan İstanbul'da "en uzun kuymak" rekoru denemesi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

Gürcistan'da Batum açıklarında yapay adalar inşa edilecek

Karadenizli tayfalar yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" diyecek

Karadenizli tayfalar yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" diyecek
Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamut, çinekop ve hamsi bolluğu bekliyor

Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamut, çinekop ve hamsi bolluğu bekliyor
Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet