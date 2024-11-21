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Yaşam

Karadeniz'de balıkçı teknelerine eşlik eden martıların yiyecek bulma telaşı görüntülendi

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında yiyecek bulmaya çalışan martılar balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor.

Özgün Tiran  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Karadeniz'de balıkçı teknelerine eşlik eden martıların yiyecek bulma telaşı görüntülendi

Kırklareli

Martılar, limandan denize açılan balıkçı teknelerini takip ediyor.

Teknelerin etrafında dönen martılar, büyük göz ağlardan düşen balıkları kapıyor.

Tekne personeli de Karadeniz'in hırçın sularında kendilerini yalnız bırakmayan martılara zaman zaman küreklerle avladıkları balıklardan atıyor.

Balıkçı Halil Kurt, AA muhabirine, martıların kendilerini takip etmesinden keyif aldıklarını söyledi.

Ağlardan düşen balıkları martıların kaptığını ifade eden Kurt, "Görsel olarak güzel. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bizimde hoşumuza gidiyor. Hava sakin olduğunda kanat çırpmasesleri bizi dinlendiriyor." dedi.




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