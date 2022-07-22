Dolar
17.73
Euro
18.15
Altın
1,719.08
ETH/USDT
1,579.00
BTC/USDT
23,150.00
BIST 100
2,511.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kapadokya'daki 'BALONFEST 2022'de dans gösterisi ve konser düzenlendi

Kapadokya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali", Anadolu Ateşi'nin gösterisi ve Rumen şarkıcı Alexandra Stan konseri ile devam etti.

Behçet Alkan   | 22.07.2022
Kapadokya'daki 'BALONFEST 2022'de dans gösterisi ve konser düzenlendi Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Nevşehir'in Göreme beldesindeki festivale çeşitli ülkelerden katılan sıcak hava balonları, akşam saatlerinde etkinlik alanındaki yerlerini aldı.

Havanın kararmasıyla balonlar ışık gösterisine başlarken, oluşturulan platformda Anadolu Ateşi sahne aldı.

Festivale katılanlar, grubun sahne performansını uzun süre alkışladı.

Program, daha sonra Rumen şarkıcı Alexandra Stan'ın konseriyle devam etti.

Festival, sabah erken saatlerde figürlü balonların gösteri uçuşu ile sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni İstanbul'da yapılacak
MGK Bildirisi: Yunanistan'ın karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesi kabul edilemez
Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Kapadokya'daki 'BALONFEST 2022'de dans gösterisi ve konser düzenlendi

Kapadokya'daki 'BALONFEST 2022'de dans gösterisi ve konser düzenlendi

Kapadokya'da BALONFEST heyecanı başladı

Kapadokya'da turistler hem yerin altını hem üstünü keşfe çıkıyor

Kapadokya'da turizmciler, bayram tatilini mutlu geçirdi

Kapadokya'da turizmciler, bayram tatilini mutlu geçirdi
Ürgüp'te kaderine terk edilen tarihi konaklar turizme kazandırıldı

Ürgüp'te kaderine terk edilen tarihi konaklar turizme kazandırıldı
Kapadokya'da balonlar '15 Temmuz' dolayısıyla Türk bayrakları ve pankartlarla havalandı

Kapadokya'da balonlar '15 Temmuz' dolayısıyla Türk bayrakları ve pankartlarla havalandı