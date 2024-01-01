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Yaşam

İzmit Körfezi'ne 2023'te gelen gemilerden 31 olimpik yüzme havuzu hacminde atık toplandı

İzmit Körfezi'ne giren gemilerden geçen yıl 31 olimpik yüzme havuzu hacmine eş değer 22 bin 779 metreküp sıvı ve 74 ton 301 kilogram katı atık toplandığı bildirildi.

Tahir Turan Eroğlu  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
İzmit Körfezi'ne 2023'te gelen gemilerden 31 olimpik yüzme havuzu hacminde atık toplandı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi’nin kirlenmemesi için şehrin birçok noktasına arıtma tesisleri kuran belediye, körfeze giren gemilerin denizi kirletmemesi için 2023'te de yoğun mesai harcadı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 2023 yıl sonu raporuna göre, İzmit Körfezi ve diğer sahillere gelen gemilerden 7 olimpik yüzme havuzu hacminde 22 bin 779 metreküp sıvı atık (sintine ve diğer türlerde) ve 24 olimpik yüzme havuzu hacminde 74 ton 301 kilogram katı atık toplandı.

Açıklamada, "Gemilerden toplanan katı atıkların İZAYDAŞ’ta ayrıştırılması yapılarak geri kazanımı gerçekleştirildi. Sıvı atıkların ise ilgili kurumlara gönderilerek türlerine göre ayrıştırılması yapılıp farklı sektörlerde tekrar kullanımı sağlandı. Diğer atık suların ise arıtmaları gerçekleştirildi." denildi.

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