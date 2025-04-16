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Yaşam

İzmir'in yürüyerek ulaşılabilen doğal güzelliği: Çıfıt Adası

İzmir'de karaya 100 metre uzaklıkta yer alan ve deniz suyu seviyesinin diz boyunda olması nedeniyle yürüyerek geçilebilen Çıfıt Adası, doğaseverleri cezbediyor.

Mustafa Güngör  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
İzmir'in yürüyerek ulaşılabilen doğal güzelliği: Çıfıt Adası Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Seferihisar ilçesindeki ada, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yürüyerek geçilebilen adada herhangi bir yerleşim yeri bulunmuyor.

Ada başta kuşlar olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzelliği ve ana karaya yakınlığıyla dikkati çeken ada, özellikle yaz aylarında yürüyüş yapmak isteyen doğaseverleri kendine çekiyor.

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