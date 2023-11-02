Dolar
28.35
Euro
30.19
Altın
1,987.25
ETH/USDT
1,837.90
BTC/USDT
35,460.00
BIST 100
7,670.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'te, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yıl Resmi Açılış Töreni'nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Yaşam

İzmir depreminde ölen ikizlerin ismi parkta yaşatılacak

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün isimleri, Bornova'daki parka verildi.

Halil Fidan  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
İzmir depreminde ölen ikizlerin ismi parkta yaşatılacak Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Kazımdirik Mahallesi'ndeki parkın açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 3 yıl önce 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde Sayra ve Çınar'ın da vefat ettiğini hatırlattı.

İnsanın kendisinden bağımsız yaşanan gelişmeler karşısında çaresiz kaldığını aktaran İduğ, şunları kaydetti:

"Fakat yapabileceğimiz tek şey vefat edenlerin arkasında Şayre ve Çınar Parkı gibi ölümsüzleştirdiğimiz, çınar ağaçlarını dikerek hepimizin buradan geçerken onları hatırlamamızın dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Bizler belediye başkanı olarak bu acıların yanında neler yapabileceğimizi düşündüğümüzde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ve bu konuda Türkiye'nin derhal adım atması gerektiğini düşünenlerdenim. İnşallah yakın zaman içerisinde yerel yönetimler yasasındaki değişikliklerle bu kentsel dönüşüm yasası devreye girer bizler de yasa gereği yapmamız gerekeni zorunluluk şeklinde bunları yerine getiririz. Biz bugün burada Sayra ve Çınar için toplandık. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim."

Sayra ve Çınar'ın annesi Tülin Batmaz da bugüne kadar çocukların adını yaşatmak adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bunun sonucunda vakıf kurduklarını hatırlattı.

Bugünün kendileri için başka anlam taşıdığını aktaran Batmaz, "Hikayelerimizin olması, bu hikayelerimizi unutmamak ve bunları geleceğe taşımak, aramızda bulunan çocuklar, gençler yeni nesil için bir anlam taşıdığını ifade ediyorum. O nedenle ben hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi sonrası parkta iki fidanın dikimi yapıldı.

Etkinlikte daha sonra çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Törene ikizlerin babası Alican Alpgündüz ve arkadaşları ile çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sağanak etkili oluyor
TBMM'de kan bağışı kampanyası
Dağlıoğlu: Önümüzdeki aylarda birkaç hacimli yatırım projesinin gerçekleşeceğini düşünüyorum
Doğu kesimlerde yerel kuvvetli sağanak uyarısı
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İzmir depreminde ölen ikizlerin ismi parkta yaşatılacak

İzmir depreminde ölen ikizlerin ismi parkta yaşatılacak

Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır

Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı
Bakan Özhaseki: Depremden zarar gören şehirlerimizde yaklaşık 50 bin konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz

Bakan Özhaseki: Depremden zarar gören şehirlerimizde yaklaşık 50 bin konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet