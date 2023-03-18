İstanbul'daki Hazreti Ömer Camisi'ne çocuklar büyüklerini götürüyor
Kur'an-ı Kerim, siyer, ilmihal gibi dini eğitimin yanı sıra robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk, işaret diliyle ilahi dersleri verilen camide, masa tenisi, langırt, seyyar dönme dolap ve çeşitli oyun grupları yer alıyor.
İstanbul
Pendik'teki çocuklar, hafta sonları ve tatillerde alışveriş merkezleri ve oyun parkları yerine teknoloji atölyesi bulunan ve çeşitli aktivitelerin yapılabildiği Hazreti Ömer Camisi'ne gidiyor.
Pendik Çınardere Mahallesi'ndeki 450 Konutlar Hazreti Ömer Camisi, cami görevlileri, müftülük, belediye, cami-aile birliği, muhtarlık ve hayırseverlerin desteğiyle farklı yaş gruplarındaki çocuklar için cazibe merkezi haline geldi.
Kur'an-ı Kerim, siyer, ilmihal gibi dini eğitimin yanı sıra robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk, işaret diliyle ilahi dersleri verilen camide, masa tenisi, langırt, seyyar dönme dolap ve çeşitli oyun grupları yer alıyor.
Camiye okul dönemi hafta sonları düzenli olarak 60 çocuk gelirken, ara tatil ve yaz döneminde bu sayı 300'ü aşıyor.
Etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşıldığı cami, farklı ilçelerden çocuk ve velilerin de ilgisini çekiyor.
Etkinlikleri camide 2 yıldır görev yapan müezzin-kayyım İbrahim Aslan koordine ediyor, eşi Ayşe Aslan ise 4-6 yaşındaki çocuklara kurs düzenliyor. İmam-hatip Beytullah Özgütürk haftada 2 gün sohbet dersleri yaparken, eşi Fatma Özgütürk ise mahalledeki kadınlara yönelik faaliyetler yürütüyor.
"Çocuklar babalarını, dedelerini, amcalarını getiriyor"
Müezzin-kayyım Aslan, AA muhabirine camideki etkinliklerle ilgili bilgi verdi.
Çocukların Allah'ın kendilerine emaneti olduğunu dile getiren Aslan, kendini bilen, dinine bağlı, ailesi ve vatanına faydalı nesiller yetiştirmenin aileler kadar kendilerinin de görevi olduğunu vurguladı.
Hazreti Muhammed'in çocuklara davranışından örnekler veren Aslan, "Göz aydınlığımız çocuklarımız için Peygamberimiz hutbedeyken torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i kucağına almış. Bir çocuğun kuşu öldüğünde ona taziyeye gitmiş, onun duygularına önem vermiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir sözü var, 'Camide cemaatle namaz kılarken arka saflarda koşuşup oynayan, gülüşen çocukların sesi yoksa gelecek nesiller adına korkun.' diye. Çok şükür, bugün camimiz çocuklarla dolup taşıyor." ifadelerini kullandı.
Camilerine çevre mahalle ve ilçelerden de teveccüh olduğunu belirten Aslan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların Türkiye'nin birçok bölgesinden olumlu tepkiler aldığını kaydetti. Aslan, takipçiler arasında düzenledikleri anket sonucu da hesaplarına "çocuklu cami" adını verdiklerini söyledi.
Çeşitli kurum ve hayırseverlerin desteğiyle camilerinin canlı bir yaşam merkezi haline geldiğini anlatan Aslan, şöyle devam etti:
"Gelen çocuklar da özellikle 4-6 yaş çağındaki çocuklar. Annelerine her gün 'Ne zaman camiye gideceğiz?' diye soruyorlar. Çocuklar camiye gelmeyi iple çekiyor. Çok seviyorlar camiyi. Oyun parklarına değil de camiye gelmeyi tercih ediyorlar. Çocuklar öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'i unutmasın, ilerletsin, camiye bağlılıkları devam etsin diye eğitimlerimiz aralıksız sürüyor. Bu süreçte caminin cemaat sayısı da arttı. Bir aylık periyotlarla yaptığımız namaz yarışması olduğu zaman çocuklar babalarını, dedelerini, amcalarını getiriyor. Sabah ve yatsı namazlarında karanlık olduğu için büyükleri de gelmek zorunda kalıyor."
Camideki eğitim ve faaliyetlere gönüllü olarak ilahiyat fakültesi mezunları ile camide yetişen gençlerin de destek verdiğini aktaran Aslan, çocukları gruplara bölerek eğitim ve etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.
"Beni bırakıp hocalarının peşine gittiler"
Adana'dan torunlarına bakmak için geldiğini belirten Naime Evrensen ise ana sınıfına devam eden torunları Ayşe ve Ahmet'in sürekli camiye gelmek istediğini söyledi.
Çocukların camide kendilerini daha rahat hissettiğini ifade eden Evrensen, "Camide namaz kılıp oyun oynuyorlar. Hocalarının arkasından koşuyorlar. Çocuklar hep sevgi gördükleri için gidiyor. Beni bırakıp hocalarının peşine gittiler." şeklinde konuştu.
Camide bilgisayar başında robotik kodlama çalışan çocuklardan Yunus Emre Akkoca da camiye 1,5 yıldır geldiğini belirterek, "Burada dini bilgilerin yanı sıra oyunlar oynayıp çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Geldiğim günden beri çok mutluyum." dedi.
Satranç oynayan Esma Zehra Şentürk, 2 yıldır geldiği camide dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim öğrendiklerini söyledi.
Camideki diğer etkinliklere de katıldıklarını anlatan Şentürk, "Burada oyun parklarında, satranç, masa tenisi oynuyoruz. Çeşitli çekilişler yapıyoruz. Bu camiye geldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Beren Demirkaya ise dışarıda bir alışveriş merkezi yerine camiye gelmeyi tercih ettiğini, arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp yarışlar yaparak güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.
Camideki çocuklar için seyyar dönme dolap, oyun grupları getirip onlara çeşitli ikramlarda bulunan Çınardere Mahallesi Muhtarı Mustafa Çelik ise Hazreti Ömer Camisi'nde çocuklar için çok güzel etkinlikler yapıldığını belirtti.
Çelik, muhtarlık olarak kendilerinin de camideki etkinliklere destek verdiğini söyleyerek, "Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, güzel ahlak edinmeleri için camide bu tür etkinlikler yapılması çok değerli. Mahalle sakinleri bu etkinliklere rağbet gösteriyor. Katılım çok yoğun." diye konuştu.