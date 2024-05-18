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Yaşam

İstanbul'da öğrenciler kuşların göç güzergahı Boğaz'da gözlem yaptı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul Şube Müdürlüğü, öğrencilerin, kuşların en önemli göç rotası olan İstanbul Boğazı'nda gözlem yapması için etkinlik düzenledi.

Zeynep Rakipoğlu  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
İstanbul'da öğrenciler kuşların göç güzergahı Boğaz'da gözlem yaptı

İstanbul

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Eyüpsultan'daki Şehit Murat Karakuş Ortaokulu'ndan 35 öğrenci ile öğretmenleri katıldı.

Etkinlikte öğrencilere, DKMP 1. Bölge Müdürlüğü personeli tarafından göçmen kuşlar ve yaban hayatı konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmenin ardından kuleye çıkan öğrenciler, göçmen kuşların en önemli göç rotası İstanbul Boğazı'nda dürbünlerle kuş gözlemi yapma imkanı buldu. Bu sırada, öğrencilere gördükleri göçmen kuş türleriyle ilgili de bilgi verildi.

Etkinlikle yaban hayatının ve biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

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