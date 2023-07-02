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Yaşam

İstanbul'da deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı.

Hasan Hüseyin Kul  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
İstanbul'da deniz dibi temizliği yapıldı Fotoğraf: Hasan Hüseyin Kul/AA

İstanbul

Beşiktaş Sahili'nde, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Aktif Balıkadamlar Kulübü tarafından dip temizliği etkinliği düzenlendi.

Suya giren dalgıçlar, bir saat boyunca denizde dip temizliği gerçekleştirdi. Çalışmada, denizden çok sayıda şişe, güneş gözlüğü, kimlik kartı, kredi kartı ve çakmak gibi atıklar çıkarıldı.

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