Dolar
26.05
Euro
28.49
Altın
1,920.00
ETH/USDT
1,917.10
BTC/USDT
30,508.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kars’ta "Geleneksel Yaz Festivali" düzenlendi

Kars’ın Selim ilçesinde "Geleneksel Yaz Festivali" düzenlendi.

Hüseyin Demirci  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Kars’ta "Geleneksel Yaz Festivali" düzenlendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Festivale AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, köy muhtarı Rahim Korkmaz, atlı spor kulüp temsilcileri ile çevre köylerden vatandaşlar katıldı.

Benli Ahmet Köyü Derneği, Köy muhtarlığı ve Atlı spor kulüplerinin organizesiyle köyün çayırlık alanında düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinlik; at yarışları, cirit gösterisi ve futbola veda edenler için düzenlenen müsabakayla devam etti. At yarışı ve cirit gösterisine katılanlarla futbola veda edenlere protokol üyelerince plaket verildi.

Kars Milletvekili Adem Çalkın, yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin geleneksel spor dallarının yaşamasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Kars’ın tarihi ve kültürüyle Anadolu’ya açılan bir pencere ve ata sporlarında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Çalkın, "Özellikle Selimli hemşehrilerim bu konuda çok duyarlılar ve güzel hizmetler yapıyorlar. Biz de biliyorsunuz, birkaç yıl önce burada güzel bir cirit sahası yaptık. İnşallah kardeşlerimizin taleplerine göre Kars’taki at biniciliği, cirit sporunu daha da geliştirmek için destek olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun ise, "Atalarımız at sırtında buraları yurt edindi, bizlere bıraktı. Şükürler olsun ki atalarımızın izinde atlı cirit ve atlı sporları yarışmalarını bu bölgede yalnızca ilçemiz yapıyor. Buradaki bütün kulüplerimizin emeği var, herkese teşekkür ediyor saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, yemek ikramından sonra halaylarla sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Bundan sonra belki yeni birtakım tedbirler alarak sıfır toleransla önümüze bakmamız icap ediyor
Sağlık Bakanlığının Kurban Bayramı tatili dönüş trafiği için tedbirleri devam ediyor
İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
Kutsal topraklarda 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor

Benzer haberler

Kars’ta "Geleneksel Yaz Festivali" düzenlendi

Kars’ta "Geleneksel Yaz Festivali" düzenlendi

Hakkari'de düzenlenen "5. Cilo Fest" etkinliklerle devam ediyor

Yetiştirildiği şehrin ismiyle ünlenen lezzet: "Tekirdağ kirazı"

Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı yarın yapılacak

Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı yarın yapılacak
Hakkari'deki Sat Buzul Gölleri 5. kez festivale ev sahipliği yapacak

Hakkari'deki Sat Buzul Gölleri 5. kez festivale ev sahipliği yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet