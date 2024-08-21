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Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolcu Milot Rashica, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda oynayacakları maç öncesi Stockhorn Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst: İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile yarın deplasmanda yapacakları ilk maçta iyi bir performans sergileyerek rövanş öncesi avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.

Emre Doğan  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst: İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz Fotoğraf: Necat Hazar - AA

İstanbul

Hollandalı teknik adam, karşılaşmanın oynanacağı Arena Thun'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başladıklarını ve çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Van Bronckhorst, "Maça odaklandık. Hazırız. Lugano'nun oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir takım. Bu turda olmayı hak eden bir ekip. İki maçın sonunda UEFA Avrupa Ligi bileti almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın sentetik sahada oynanacağının hatırlatılması üzerine 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Hollanda'dan ve zaman zaman İskoçya'dan sentetik zemine alışığım. İyi sentetik zemini kötü çim zemine tercih ederim. Her oyuncu sentetik zeminde oynayabilir. İyi bir maç olacak. Zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmak ve İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Lugano maçı için İsviçre'ye getirilmeyen Jackson Muleka ve sezon başından bu yana maç kadrolarına dahil edilmeyen Vincent Aboubakar ile ilgili bir soruyu Giovanni van Bronckhorst, "Muleka'nın transfer durumu söz konusu. Bu yüzden İsviçre'ye gelmedi. Aboubakar iyi çalışıyor ancak kendisi için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Transfer ihtimalini bekleyip göreceğiz." şeklinde cevapladı.

Milot Rashica: Kazanmaya geldik

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kolay olmayacak. Karşılaşmaya hazırız. Lugano iyi bir takım. Geçen sezon da karşılaşmıştık ancak takımda çok fazla değişiklik oldu. Buraya kazanmaya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Arena Thun'un zemininin sentetik çim olmasının dezavantaj oluşturabileceğine ilişkin bir soruya Rashica, "Bu bir dezavantaj olabilir. Ancak sahaya alışmalı ve en iyisini yapmalıyız." yanıtını verdi.

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