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Yaşam

İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi

Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran, Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan uluslararası su yolu İstanbul Boğazı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.

Zeynep Rakipoğlu  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi Fotoğraf: Tahsin Ceylan / AA

İstanbul

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış yaptığı İstanbul Boğazı'nın ekosistemini ve kültürel varlıklarını, su altı kamerasıyla zaman atlamalı (time-lapse) çekim tekniğiyle kaydetti.

Görüntülerde, İstanbul'un kültürel mirası arasında yer alan Boğaz kenarındaki Dolmabahçe Sarayı ve Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi gibi yapıların mavi sulara yansıması yer alıyor.

Büyük Mecidiye Camisi'nin kıyısında yapılan batık dalışında kaydedilen görüntülerdeki iskorpit, denizanası, alev midyesi ve midye gibi deniz canlıları su altı dünyasının türlerini ortaya koyarken, kıyıdaki deniz marulları da dikkati çekiyor.

Marmara Denizi'nin İstanbul açıklarındaki takımadalarının en batıda olanı Sivriada'da gerçekleştirilen dalışa ait görüntülerde ise turuncu renkli mercan resifleri mavi suları süslüyor. Denizyıldızlarının çokluğu da dikkati çekerken, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın sudaki yansıması görüntülerde yer alıyor.

Görüntülerde "kentin zarif simgesi" olarak nitelenen ve restorasyonla yenilenen Kız Kulesi de bulunuyor.

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