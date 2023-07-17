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Yaşam

Isparta'daki lavanta bahçelerini festivalin ilk 3 günü yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak köyünde düzenlenen "lavanta festivali"nin ilk 3 gününde lavanta bahçeleri yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Isparta'daki lavanta bahçelerini festivalin ilk 3 günü yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

Türkiye'de lavanta üretiminin ilk başladığı köylerden biri olan Isparta'nın Kuyucak köyünün "mora boyanan" tarlaları yurt çapında beğeni topluyor.

Kuyucak Köyü Muhtarı Güral Yılmaz, AA muhabirine, festivalin ses getirdiğini, faydasını görmeye başladıklarını söyledi.

Yılmaz, lavanta bahçelerinin ziyaretçilerine sakinlik ve huzurun yanı sıra eşsiz bir doğa içinde fotoğraf çektirme imkanı sunduğunu aktardı.

Festivalin başladığı 14 Temmuz'dan itibaren köy girişinde kurulan plaka tanıma sisteminden aldıkları veriye göre köye 14 bin 500 araç girişi olduğunu belirterek, "Binek araçların her birinde 4'er kişi ve her tur otobüsünde de ortalama 25 kişi olduğunu varsayarsak yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turist köyümüzü ziyaret etti diyebiliriz. Herkesi mor tarlalarımızı görmeye bekliyoruz." diye konuştu.

"Eşsiz bir doğaya sahip"

Antalya sıcağından bunaldığından lavanta bahçelerine gelen Emin Yalırgan, "Doğası ve serinliği insanı kendisine çekiyor. Eşsiz bir doğaya sahip." dedi. İbrahim Yalırgan da doğanın muhteşemliği ve lavantaların kokusuna bayıldığını ifade etti.

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