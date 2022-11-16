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Yaşam

İskenderun Körfezi'ne bırakılan yapay resiflerle canlı çeşitliliği artacak

İskenderun Körfezi'nde belirlenen noktaya, canlı çeşitliliğini artırması ve nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına katkı sunması amacıyla yapay resifler bırakıldı.

Burak Milli   | 16.11.2022
İskenderun Körfezi'ne bırakılan yapay resiflerle canlı çeşitliliği artacak Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Büyük İskender Biyoaktif Yapay Resif Topları Projesi kapsamında İskenderun Körfezi'nde iki noktaya bırakılması planlanan 60 yapay resiften 11'i balıkçı barınağında tekneye yüklendi.

Önceden zemin araştırmasıyla belirlenen bölgeye ulaşan görevliler, resifleri vinç ve dalgıç adamlar yardımıyla suyun altına indirdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, gazetecilere, projeyle canlı çeşitliliğini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgenin ilk resiflerini denizle buluşturduklarını dile getiren Turan, bu sayede iklim değişikliğinin oluşturduğu negatif etkileri de hafifletmek istediklerini anlattı.

Turan, resiflerin dalış turizmine de katkısının olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biyoaktif resif topları ilk olarak Amerika'da denendi ve Avrupa'da sadece İspanya'da yapıldı. Avrupa'da ikinci, Türkiye'de ilk olarak bu projeyi İskenderun Körfezi'nde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bundan sonra da diğer bölgelere model olacak. Bu resif topları akıntı oluşturuyor. Deniz içerisinde oksijen sağlıyor. Yuva yapan balık çeşitleri için barınma sahası oluşturuyor. Bunların üremesi için imkanlar sağlıyor. Resiflerin 500 yıl kadar ömürleri var. Bundan sonra izleme çalışmalarını sürdüreceğiz. Takip ederek faydasını kayıt altına alacağız ve bunu çevre illerde de bir model olarak yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."

Turan, projeye destek veren Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ile İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu'ya teşekkür etti.

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