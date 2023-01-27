İranlı taksici el sanatlarıyla süslediği aracında müşterilerine müze havasında yolculuk yaptırıyor
İran'ın başkenti Tahran'da 20 yıldır taksi şoförlüğü yapan Behnam Alirızazade, ülkeye özgü el sanatlarını yansıtan el işi süslemelerle donattığı aracında müşterilerine renkli bir yolculuk sunuyor.
Tahran
Aracında başta Türkçe olmak üzere birçok dilde müziğin eksik olmadığı, navigasyondan gelen Türkçe komutlara göre Tahran'ın yoğun trafiğinde yol alan Türk asıllı taksici Alirızazade, AA muhabirine, araç içi tasarımına ve İran el sanatlarına olan ilgisini anlattı.
Alirızazade, gençliğinde araç tasarımına olan ilgisini fark eden bir hocasının kendisine bu konuda ders verdiğini ve bir süre araç içi tasarımıyla ilgilendiğini belirtti. İranlı taksici, daha sonra öğrendiklerini ülkeye özgü el sanatlarıyla bir araya getirdiğini ifade etti.
Meraklı yolcularına, aracında bulunan ahşap, yün, cam, taş ve metalden yapılan parçalar hakkında bilgi veren, Ömer Hayyam'dan dörtlüklerin yanı sıra kendi şiirlerini de okuyan Alirızazade'nin en büyük endişesi ise bu el sanatlarının unutulması.
El sanatlarının yaşatılmasına destek amacıyla aldığı ürünlerle aracı müzeyi andırıyor
El sanatlarının yaşatılmasına destek amacıyla satın almaya başladığı ürünleri aracına yerleştirerek bir tür farkındalık oluşturmaya çalıştığını dile getiren Alirızazade, bir süre sonra aracının ön kısmının geleneksel el sanatları sergisine dönüştüğünü ifade etti.
Alirızazade, bu parçaların her birinin İran'ın farklı şehirlerine ait olduğunu belirterek, "El sanatı ürünleri çok seviyorum ve bu konuda İran'ın sanatıyla gurur duyuyorum. Aracımdaki bu ürünler, İsfahan, Şiraz, Hemedan, Sistan-Beluçistan, Bender Abbas, Kürdistan, Tebriz, Horasan ve diğer şehirlere özel parçalar." diye konuştu.
El sanatlarının yok olmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen sanatsever taksici, bu konuda yetkililerin yanı sıra halkın da üzerine düşen sorumluluklar olduğunu vurguladı.
Alirızazade, şöyle konuştu:
"El sanatlarına destek için 3-4 ayda bir parça alınmalı. İki-üç yıldan sonra bu ürünler bir koleksiyona dönüşür. İnsan bu koleksiyona bakınca da huzur bulur. Ucuzu var pahalısı var ama ben bunlara çok az para verdim."
"Türkçe şarkıları anlıyorum, onlara eşlik ediyorum"
Trafiğiyle ünlü Tahran'da taksicilik yapan Alirızazade'nin bir diğer zevki de aracından eksik etmediği müzik.
Müziği çok sevdiğini dile getiren Alirızazade, şunları söyledi:
"Türkçe şarkıları anlıyorum, onlara eşlik ediyorum ama sesim güzel değil. Türkçe şarkıları seviyorum. Türk'üm ama benim için müziğin dili fark etmez. Hangi dilden olursa olsun seviyorum, bir keresinde Kürtçe bir şarkı dinlemiştim o da çok hoşuma gitmişti."
Alirızazade, eskiden mağazası olduğunu, onu kapattıktan sonra taksiciliğe başladığını anlattı.
Yaklaşık 20 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını aktaran Alirızazade, mesleğiyle ilgili bir sorunu olmadığını, olsa da amaç halka hizmet etmek olunca bunun kendiliğinden hallolacağını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.