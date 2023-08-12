Dolar
26.87
Euro
29.68
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,851.20
BTC/USDT
29,435.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Irak'ta sıcaktan bunalanlar soluğu Duhok'un turistik yerlerinde aldı

Irak'ın orta ve güney kesimlerindeki Bağdat, Selahaddin, Vasıt, Necef, Kerbela, Divaniye ve Zikar gibi vilayetlerde 50 dereceleri geçen sıcaklardan bunalan vatandaşlar, soluğu kuzeydeki Duhok vilayetine bağlı Amediye'nin turistik yerlerinde aldı.

Abdulhameed Husseın Karam, Emrah Akbulak, Bekir Aydoğan  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Irak'ta sıcaktan bunalanlar soluğu Duhok'un turistik yerlerinde aldı Fotoğraf: Abdulhameed Husseın Karam/AA

Duhok

Duhok-Amediye yolu boyunca konumlanan turizm ve mesire yerleri sıcaktan bunalan Iraklılar için bir fırsat oldu.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, Amediye ilçesindeki Sulav ve Aşeva'daki serin sularda yüzerek ve suyun içindeki masalarda oturarak serinlemeye çalışıyor.

Kerbela’dan gelen Sadık Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buranın havası çok güzel ve rahatlatıcı. 50 dereceye varan sıcaklıklardan kaçıp buraya geldik. Amediye halkından razıyız. Burası adeta bir bahar havasına sahip." diye konuştu.

Vasıtlı Hasan Ali de bölgede havanın çok serin ve güzel olması nedeniyle burayı ziyaret ettiklerini söyledi.

Önceki aya göre ziyaretçi sayısında yüzde 80 artış oldu

Sulav Yüzme Kompleksi sahibi Sıddık Ahmet Sadullah ise özellikle Bağdat, Basra ve Musul’dan gelen turistlerin aşırı sıcaklardan bunaldıkları için burayı tercih ettiklerini ifade etti.

Sadullah, artan bunaltıcı sıcaklar dolayısıyla önceki aya göre bölgeyi ziyaret eden kişi sayısında yüzde 80 artış yaşandığını dile getirdi.

Duhok İl Turizm Müdürlüğü Sözcüsü Revar Muhammed Reşit de, "Sıcaklıkların artışıyla birlikte Irak’ın güneyinden turistlerin gelişinde artış yaşandı. Duhok coğrafik olarak dağlık olduğu için Kürdistan Bölgesi’nden de insanlar geliyor. 2022 yılında buraya 2 milyon 500 bin turist geldi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atıl durumdaki boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı
Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürdü
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Depremler, 11 ilimiz ve 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkiledi

Benzer haberler

Irak'ta sıcaktan bunalanlar soluğu Duhok'un turistik yerlerinde aldı

Irak'ta sıcaktan bunalanlar soluğu Duhok'un turistik yerlerinde aldı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Antalya'da turistler sıcak havada havuza atılan buzlarla serinledi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Irak'a "ifade özgürlüğü" eleştirisi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Irak'a "ifade özgürlüğü" eleştirisi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 asker şehit oldu
İran-Irak savaşından kalan mayınlar, IKBY'de tehdit olmaya devam ediyor

İran-Irak savaşından kalan mayınlar, IKBY'de tehdit olmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet