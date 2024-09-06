Dolar
34.04
Euro
37.83
Altın
2,514.07
ETH/USDT
2,297.00
BTC/USDT
54,244.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı devam ediyor. Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
logo
Dünya

KYB’nin önemli kanaat önderlerinden Bahtiyar’dan Bafel Talabani’ye ağır eleştiriler

Ekip  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
KYB’nin önemli kanaat önderlerinden Bahtiyar’dan Bafel Talabani’ye ağır eleştiriler

Erbil

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Siyasi ve Çıkarlar Meclisi eski üyesi Mela Bahtiyar, Süleymaniye merkezli partinin diktatörlüğe doğru gittiğini ve tehlikeli bir kulvarda olduğunu belirterek, bunun silahlı güçlerle korunamayacağını söyledi.

KYB'nin etkili kanaat önderlerinden Mela Bahtiyar, Süleymaniye’de son dönemde yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, KYB’ye yönelik eleştirilerde bulundu.

2019’daki 4. Kongrede de KYB’nin “hanedanlığa, diktatörlüğe, her türlü özgürlüğü boğmaya ve farklı görüş açılarını bastırmaya doğru gittiğini” belirten Bahtiyar, “(KYB kurucusu) Celal Talabani’nin kendisi bana borçludur. Çocukları tarihte yoktu ki borçlu olduklarını söyleyelim. Onlar hazıra konmuşlardır. Planlı bir şekilde yaptıkları darbeyle 5. kongrede KYB’ye el koydular.” ifadelerini kullandı.

Bahtiyar, kentteki gümrük kaynaklarının ve gelirin nereye gittiğini kimsenin bilmediğini vurgulayarak, “(IKBY’de) yüz milyonlarca dolarlık gelir nereye gidiyor? Süleymaniye’de gelen paralar nereye harcanıyor? Buranın yüz milyonlarca doları nerede? Satılan petrol paraları nerede? Doymuyorlar.” diye konuştu.

KYB’nin kıdemli üyesi, partinin yönetimine ilişkin şunları söyledi:

“Halk razı değil. Kulak asmıyorlar. İhlallerine ve utanç politikalarına devam ediyorlar. Bu büyük bir utançtır. Süleymaniye’den tankerlerle kaçak petrol satılıyor. Maliye Bakanlığı, Hükümet ve Bağdat bunların ne yaptığını bilmiyor. OPEC artık Süleymaniye’den kaçak satılan petrolün dünya piyasalarına etki ettiğini anlatıyor.

Bağdat Süleymaniye’deki Başmak Sınır Kapısı’na inceleme heyeti gönderiyor, çünkü ne olduğunun farkında. Süleymaniye’de binlerce dönümlük araziler işgal edilip satılıyor. O araziler kamuya iade edilmelidir. Bunun için mücadele edeceğiz.”

KYB’nin yaptıkları Celal Talabani’nin kemiklerini sızlatıyor

Bahtiyar, KYB’nin anketlerde Yeni Nesil Hareketi’ni geçemediği, KDP ve diğer listelerin altında olduğu yorumunda bulunarak, “Yüzlerce kişi beni destekliyor ve durumun daha da kötüye gitmemesi için geniş bir cephe kurmak için mücadele edeceğiz. KYB’nin tehlikeli bir kulvarda olduğunu ve bunun silahlı güçlerle korunamayacağını anlatmıştım.” dedi.

KYB’nin yaptıklarını Celal Talabani’nin kemiklerini sızlattığını söyleyen Bahtiyar, KYB lideri Bafel Talabani ve adamlarının Hanekin’deki evine ve Süleymaniye’deki Çavder Kurumuna el koyduklarını da dile getirdi.

Bahtiyar, “Artık sessiz kalmayacağım ve olacaklardan Bafel Talabani sorumludur. Önce kendisi sonra kardeşi (IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani) sorumludur.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Çocuklar, uğruna savaşılacak yegane hazine, insanlığın ortak emanetidir
Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde
Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yaptı
Dışişleri Bakanlığı: “(İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi) İşlenen bu cinayeti lanetliyoruz
Basın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Benzer haberler

KYB’nin önemli kanaat önderlerinden Bahtiyar’dan Bafel Talabani’ye ağır eleştiriler

KYB’nin önemli kanaat önderlerinden Bahtiyar’dan Bafel Talabani’ye ağır eleştiriler

Erbil-Bağdat arasındaki anlaşmazlık nedeniyle duran petrol ihracatı Irak ekonomisine zarar veriyor

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi: "Habur ve İbrahim Halil sınır kapıları yetkilileri arasında güzel bir işbirliği var"

Iraklı din adamı, işitme engelliler için işaret diliyle Kur'an-ı Kerim hazırladı

Iraklı din adamı, işitme engelliler için işaret diliyle Kur'an-ı Kerim hazırladı
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan: FETÖ’nün sinsi politikalarıyla Irak’ta mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan: FETÖ’nün sinsi politikalarıyla Irak’ta mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz
Irak'ta Türkmenlerin, Kerkük il meclisi oturumlarını boykotu sürecek

Irak'ta Türkmenlerin, Kerkük il meclisi oturumlarını boykotu sürecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet