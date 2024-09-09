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Gündem

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu bildirdi.

Aykut Karadağ, Harun Kutbe  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ağır yaralandığı, hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Piyade Üsteğmen Ayar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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