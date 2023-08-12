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Yaşam

İran Türkü hat sanatçısından Türkiye'deki depremzedeler için anlamlı eser

İranlı Türk hat sanatçısı Hasan Purveli Muğanlu, Kur'an-ı Kerim'in tamamını yazdığı 70x80 santimetre ebadındaki hat tablosunu Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere ithaf etti.

Ümit Şamiz, Mustafa Melih Ahıshalı  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
İran Türkü hat sanatçısından Türkiye'deki depremzedeler için anlamlı eser

İstanbul

Muğanlu, eserini, bir grup arkadaşıyla çıktığı 4 bin 800 metre yükseklikteki Sebelan Dağı'nın zirvesinde "Başınız Sağ Olsun" yazılı pankartla tanıttı.

AA muhabirine konuşan Muğanlu, "6 Şubat depreminde, depremzedelere yardım edebilecek maddiyata sahip değildim. Ben de depremde hayatlarını kaybedenlerin ruhlarını şad etmek için Kur'an-ı Kerim'i yazmaya karar verdim. Bundan gelir elde etmem durumunda onu da depremzedelere hediye edeceğim." dedi.

Çalışmasını Türk bayrağının yer aldığı bir tabloya işlediğini belirten Muğanlu, "70x80 santimetre ebadındaki tabloya tükenmez kalem ve büyüteçle tüm Kur'an ayetlerini yazdım. Allah kabul buyursun." ifadelerini kullandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde yüzbinlerce bina yıkılmış, 50 bin 783 kişi hayatını kaybetmişti.

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