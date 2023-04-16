İHH, deprem bölgelerinde 1 milyonu aşkın kişiye iftarlık ve sahurluk ikram etti
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 6 ildeki 17 aşevinde, ramazanın ilk gününden itibaren 1 milyon 220 binin üzerinde kişiye iftar ve sahurda yemek dağıttı.
İstanbul
Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, ramazanda deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında gıda paketi, zekat ve fitre dağıtımlarında bulunuyor.
İHH ayrıca Hatay'daki 4, Kahramanmaraş'taki 5, Adıyaman'daki 2, Malatya'daki 3, Şanlıurfa'daki 1, Gaziantep'teki 2 aşevinde her gün iftarlık ve sahurluk veriyor.
Ramazanın 24. günü itibarıyla toplamda 1 milyon 220 binden fazla kişiye yemek dağıtan İHH, ramazanın sonuna kadar 250 binin üzerinde daha yemek ikramında bulunmayı hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.