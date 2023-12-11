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Yaşam

Iğdırlı dağcılar "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü"nü zirvede kutladı

Iğdırlı dağcılar, "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü" kapsamında, Türkiye'nin Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki Kızıldağ'a tırmandı.

Bülent Mavzer  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Iğdırlı dağcılar "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü"nü zirvede kutladı Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, sabah saatlerinde Tuzluca ilçesinde bir araya gelen Kuzey Doğu Zirve Dağcılık Arama-Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü, Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü ve Iğdır Kamp Kulübü ile Tuzluca Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyesi 19 dağcı, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Aras Vadisi'nden Kızıldağ'a tırmanışa geçti.

Yaklaşık 4 saatte dağın zirvesine ulaşan dağcılar, burada kulüp flamaları ve Türkiye bayrağı açarak "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü"nü kutladı.

Iğdır Kamp Kulübü Başkanı Murat Akay, AA muhabirine, "Buranın hem doğası hem güzelliği hem de iki ülkenin sınırını belirleyen Aras Nehri'nin güzel manzarasıyla bu faaliyeti noktalamış olduk. Bu maksatla da tüm dağcı arkadaşlarımın 11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü'nü kutluyoruz." dedi.

Tuzluca Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü Başkanı Caner Kaya da zorlu bir parkurda tırmanış yaptıklarını anlatarak, dağcılığa gönül veren tüm sporcuların gününü kutladı.

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