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Yaşam

Huzura kavuşan Dağlıca'da çocuklar spor etkinlikleriyle buluştu

Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği Dağlıca köyünde Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Ulaş Güven   | 08.10.2022
Huzura kavuşan Dağlıca'da çocuklar spor etkinlikleriyle buluştu

Hakkari

İlçe merkezinden öğrenciler ile köydeki çocukların birlikte zaman geçirme imkanı bulduğu etkinlikte, antrenörler tarafından köydeki arazide oyun alanları oluşturuldu.

Satranç, voleybol, basketbol, langırt oynayan, tekvando ve eskrim sporuyla tanışan çocuklar, etkinlikte doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, gazetecilere, sporu tabana yayma programı kapsamında mahallelerde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Dağlıca'daki öğrencileri sporla buluşturmak için köye geldiklerini anlatan Keskin, "Köydeki vatandaşlarımız da etkinliğe katıldı. Çok güzel bir atmosfer oluştu. Buradaki köylüler ve öğrenciler bu durumdan dolayı mutluluk yaşadı. Bize kapılarını açan vatandaşlara teşekkür ediyorum. Gerek Yüksekova gerekse Dağlıca huzurun tesis edilmesiyle artık sporla anılıyor. Dağlıca artık sporla anılan bir yer olacak." dedi.

Öğrencilerden Hacer Katırcı da köyde yıllar sonra böyle bir etkinlik düzenlendiğini dile getirerek, "Etkinliğe katılarak çok mutlu olduk. Voleybol, basketbol gibi bir sürü etkinlik var. Çok eğlendik." diye konuştu.

Kader Buldan da şehirden uzak oldukları için etkinliklere katılamadıklarını, söz konusu etkinlikle güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.

Etkinlik çekilen halayla son buldu.

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