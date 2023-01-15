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Yaşam

Hobi olsun diye gittiği kurs sayesinde hayatı değişti

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki 5 çocuk annesi Nilgün Karaoğlu, hobi edinmek amacıyla gittiği geleneksel el sanatları kursu sayesinde, hem liseyi bitirdi hem de çeyizlerini yaptığı 4 kızını evlendirdi.

Okan Coşkun   | 15.01.2023
Hobi olsun diye gittiği kurs sayesinde hayatı değişti

Gaziantep

Karaoğlu, kalıtsal hastalıkları nedeniyle yaşadığı sıkıntılara karşı manevi destek olması amacıyla Şahinbey Belediyesinin açtığı el sanatları kursuna başladı.

Kursta yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşen Karaoğlu, bu süreçte hem lise eğitimini tamamladı hem de yaptığı ürünlerden kazandığı parayla 4 kızını evlendirdi.

Nilgün Karaoğlu, AA muhabirine, aldığı kurslar sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

Belediyenin Binevler Sosyal Tesisi'ndeli kursa devam eden Karaoğlu, "Küçük yaşta evlenmiştim. 5 çocuğum olunca 20 yıl kadar evde çocuk büyüttüm. Bir dönem çok sıkıldım ve kendimi kurslara attım. Kurslar bana psikolojik terapi gibi geldi. Bu arada kızlarım büyüdü, onların çeyizlerini yaptım. Bir taraftan da siparişleri yapıyordum. Buradan gelen kazançla da kızlarımın çeyizini yaptım. Şimdi hobi olarak geliyorum, oğluma da bir şeyler yapmak istiyorum." diye konuştu.

Gittiği kurs sayesinde liseyi de bitirdi

Kurslar sayesinde birçok nakış tekniğini öğrendiğini anlatan Karaoğlu, eğitmenlerin kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Karaoğlu, şöyle devam etti:

"Burada her türlü geleneksel nakışları yapabiliyoruz. Yıllardır hocamla birlikteyim. Bütün nakışları öğrendik. İlk kursa başladığımda lise mezunu değildim. O sırada hocam beni liseye yazdırmıştı. Bitirmeme vesile oldu ve geçen yıl açık liseden mezun oldum. Amacımız unutulmaya yüz tutmuş geleneksel nakışları gün yüzüne çıkarmak. Şahinbey Belediyesine teşekkür ediyorum. Şimdi lise mezunuyum."

"Eşime hiç yük olmadım"

Kursta mutlu olduğunu belirten Karaoğlu, kurstaki arkadaşlarına da örnek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir kızımın çeyizini bitirdiğimde diğer kızımın çeyizine başladım. Bana çok katkı sağladı burası. 4 kızımın çeyizini burada yaptım. Eşime hiç yük olmadım. Onu yormadım ve hepsini yaptım. Birtakım kalıtsal hastalıklarım var. Buraya gelince bir şeyim kalmıyor. Kızlarım bana 'anne gitme evde dinlen' diyorlar ama ben gidip burada dinlenmem lazım diyorum ve burada dinleniyorum."

Usta öğretici Galibe Korkmaz da 14 yıldır mesleğini sürdürdüğünü belirtti.

Kursiyerlerle arkadaş olduklarını dile getiren Korkmaz, "15 kursiyerim var. Geleneksel Antep nakışları yapıyoruz. Dışarıdan sipariş alıyorlar. Diktikleri işlerden 4 bin lira gibi bir ücret alabiliyorlar. İşe göre fiyatları değişebiliyor." dedi.

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