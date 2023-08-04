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Yaşam

Hersek Lagünü'nde "İshak kuşu" ile kuş türü sayısı 254'e yükseldi

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısındaki Hersek Lagünü'nde tespit edilen kuş türü sayısı 254'e çıktı.

Sıtkı Yıldız  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Hersek Lagünü'nde "İshak kuşu" ile kuş türü sayısı 254'e yükseldi

Yalova

Marmara Bölgesi'nde su kuşlarının barınma, beslenme ve üreme alanı olmasının yanında leylekler ve yırtıcılar başta olmak üzere yaz göçmeni kuşların da göç yolu üzerinde bulunan lagünde, göç izleme çalışması yapıldı.

Türkiye'deki en küçük baykuş türü olan İshak kuşu, "kuş oteli" olarak nitelendirilen lagünde gözlenen 254'üncü kuş türü oldu.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, yaptığı açıklamada, gece yırtıcılarından olan İshak kuşunun 19 ila 21 santimetre boyunda, baş ve ayakları vücutlarına oranla oldukça büyük bir tür olduğunu bildirdi.

Genelde geceleri avlanan İshak kuşunun, yavrularını beslemek için gündüzleri de ava çıkabildiğini aktaran Bülbül, "Türkiye'de görülen 500 kuş türünün bugüne kadar yarısından fazlasının Hersek Lagünü'nde gözlenmesi alanın değerini ortaya koymaktadır. Alanın korunması için alınan tüm tedbirler ve Altınova halkının hassasiyeti kuş popülasyonuna katkı sağlamaktadır. Kuş gözlem çalışmalarında üreme sayısının ve tür çeşitliliğinin artması gelecek nesillere bırakacağımız bu miras için oldukça değerlidir." ifadesini kullandı.


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