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Yaşam

Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası'na hacı adaylarının zorlu ziyareti

Hacı adayları, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Hazreti Muhammed'e ulaştırıldığı Nur Dağı'ndaki (Cebel-i Nur) Hira Mağarası'na bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından ulaşıyor.

Sabri Kesen  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası'na hacı adaylarının zorlu ziyareti Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Mekke

Mekke'ye 5 kilometre mesafede olan Nur Dağı'nın zirvesindeki Hira Mağarası'nı dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda Müslüman ziyaret ediyor.

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Yaklaşık bir saat süren oldukça dik ve zorlu yürüyüşün ardından 550 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan hacı adayları, Nur Dağı'nın zirvesinden 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası'na iniyor.

Hacı adayları, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere uzanabileceği genişlik ve uzunlukta boşluk bulunan mağarada şükür namazı kılıp dua etmek için uzun süre sıra bekliyor.

Hira Mağarası, ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer

Hazreti Muhammed'in 40 yaşında inzivaya çekildiği ve burada sıkça vakit geçirdiği Hira Mağarası, ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliğini taşıyor.

Hacı adaylarından Gümülcine'den gelen 66 yaşındaki Neziha Mehmet, AA muhabirine, sağlık sorunlarına rağmen çok güzel bir şekilde Hira Mağarası'na çıktıklarını ifade etti.

Mekke'ye ikinci gelişi olduğunu belirten Mehmet, "Allah rızası için, Peygamber Efendimiz için bu yollar hiç geldi bize. O kadar mutluyuz ki anlatamam. Hiç yorulmadım. Tatlı yorgunluk bunlar. Bu ikinci gelişim. İlk yıl kendim için gelmiştim. Bu yıl annem için geldim. Allah herkesin hacılığını ve bizimkileri kabul etsin. Mağarada gözyaşlarına boğulduk." dedi.

"Ayağım ameliyatlı ama Allah güç kuvvet verdi"

Gümülcine'den gelen Fatma Hüseyin ise Hira Mağarası ziyaretinde çok hüzünlendiğini söyledi.

Yaşadıklarını anlatmanın mümkün olmadığını, çok değişik bir atmosferde bulunduklarını dile getiren Hüseyin, "Ayağım ameliyatlı ama Allah güç kuvvet verdi. Gözyaşlarımı tutamadım. Çok ağladım. Peygamberimiz bizim için çok çok şeyler yapmış. Biz Müslümanlığı hazır bulduk. İnşallah buralara gelmek evlatlarımıza da nasip olur. Buranın çok değişik havası var. Herkes gelip görsün. Ben anlatamıyorum, çok ağladım, çok hüzünlendim. Türkiye'ye çok selamlar."

Ankara'dan hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen Ertan Yılmaz da Allah'ın nasip etmesiyle mübarek topraklara geldiğini ifade etti.

Mekke'de bulunmanın çok farklı bir duygu olduğunu vurgulayan Yılmaz, Hira Mağarası'nı, Nur Dağı'nı gördüklerini belirterek, "Vahyin ilk geldiği yeri gördük, Allah bize nasip etti. Çok duygulandık." ifadelerini kullandı.

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