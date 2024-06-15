Hacı adayları Arafat vakfesini tamamlayıp Müzdelife'ye geçti
Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti.
Ankara
Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirip "Cem-i tehir" yaparak, Müzdelife vakfesini gerçekleştirdi.
Müzdelife'de şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayan hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek.
Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "büyük şeytana" yedi taş atacak.
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