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Yaşam

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 100. yılını CSO'daki özel konserle kutladı

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası (HSO), TRT Ankara Çoksesli Korosu ve Çoksesli Gençlik Korosu ile "Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlama Konseri"nde Cumhuriyet coşkusunu marşlarla ve ilk kez seslendirilen eserlerle sanatseverlere yaşattı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 100. yılını CSO'daki özel konserle kutladı Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan - AA

Ankara

CSO Ada Ankara Ana Salonda düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlama Konserini HSO Genel Müzik Yönetmeni ve Şefi Prof. Burak Tüzün yönetti.

Konserin ilk bölümünde Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Levent Kuterdem'in bestelediği, librettosunu konservatuvarın öğretim elemanlarından Kamer Güngör'ün yazdığı Mukavemet Oratoryosu seslendirildi. Eserin anlatıcılığını ise Devlet Tiyatroları Sanatçısı Boğaçhan Sözmen üstlendi.

Konserin ikinci bölümünde ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Ortaokul Korosu da orkestraya ve TRT Korolarına eşlik etti.

Dinleyicilerin de eşlik ettiği bu bölümde 10. Yıl Marşı, 50. Yıl Marşı söylenirken, CSO sanatçısı Hakan Yağuş'un 100. Yıl. Marşı ile Çetin Işıközlü'nün bestelediği 100. Yıl Bayrak Marşı ilk kez seslendirildi.

Türkiye'nin yetiştirdiği genç sanatçılardan Hollanda'da yaşayan İdil Yunkuş sahneye çıktı. Genç keman sanatçısı, besteci, şef Hasan Niyazi Tura'nın Horondo Capriccioso ve Can Atilla'nın Diriliş eserlerini sanatseverlere sundu.

Konserin sonunda yoğun alkış üzerine İzmir Marşı hep bir ağızdan söylendi.

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun şefliğini Elnara Kerimova, TRT Çoksesli Gençlik Korosu'nun şefliğini Çiğdem Aytepe, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Ortaokul Korosu'nun şefliğini ise Atilla Çağdaş Değer üstlendi.

Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Metin Munzur ile eserlerin bestecileri Can Atilla, Hakan Yağuş, Levent Kuterdem ve Kamer Güngör katıldı.

Konser, TRT Radyo 3'den canlı yayınlandı.

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