Dolar
26.11
Euro
28.69
Altın
1,931.20
ETH/USDT
1,870.60
BTC/USDT
30,483.00
BIST 100
6,364.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geldi
logo
Yaşam

Güney Kore’de ilk defa ikiz panda dünyaya geldi

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Samsung Everland hayvanat bahçesinde ikiz dişi panda dünyaya geldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Güney Kore’de ilk defa ikiz panda dünyaya geldi

Seul

Hayvanat bahçesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ai Bao" isimli dişi panda ve "Le Bao" isimli erkek pandanın ikiz yavruları olduğu belirtildi.

Güney Kore'de ilk defa ikiz panda dünyaya geldiğine işaret edilen açıklamada, anne panda ile ve yavruların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Açıklamada, yavruların hayvanat bahçesinde "görücüye sunulmadan önce" sağlık durumu ve gelişimlerinin takip edileceği aktarıldı.

Yavruların fotoğraflarının ise yakın zamanda hayvanat bahçesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılması bekleniyor.

Güney Kore’deki panda sayısı 5’e yükseldi

Yeni doğan yavrular ile Güney Kore’deki panda sayısı 5’e yükseldi.

Pandaları koruma ve nesillerini tükenmekten kurtarma çabaları olumlu sonuçlanıyor.

Nüfusu 1000'in altına düşen pandaların sayısı yıllardır devam eden koruma ve kurtarma çabaları sonucu 1800'e yükseldi.

Doğal ortamda yaşam süresi yalnızca 15 yıl olan pandalar, koruma altında yaklaşık 38 yaşına kadar yaşayabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kurallara uymayan 10 taksiciye para cezası kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Diyarbakır'da annelerin başlattığı "evlat nöbeti"ne bir aile daha katıldı
KKTC Başbakanı Üstel: Büyük gövdeli uçakların da ülkemize ineceği yeni bir havalimanına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz
Uzmanlar: Bu dönemde Türkiye, Soğuk Savaş dönemindeki jeopolitik önemini tekrar kazandı

Benzer haberler

Güney Kore’de ilk defa ikiz panda dünyaya geldi

Güney Kore’de ilk defa ikiz panda dünyaya geldi

Kuzey Kore, hava sahasını ihlal eden ABD'yi tehdit etti

Güney Kore'den, Afrika ülkelerinde gıda güvencesi için "K-Pirinç kuşağı" projesi

Güney Kore, Kuzey Kore’nin nükleer emellerine karşı "uluslararası kararlılık" çağrısı yaptı

Güney Kore, Kuzey Kore’nin nükleer emellerine karşı "uluslararası kararlılık" çağrısı yaptı
Çoğul gebelik oranları Kovid-19 sonrası dünya genelinde artışa geçti

Çoğul gebelik oranları Kovid-19 sonrası dünya genelinde artışa geçti
Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölüm sayısı 34'e çıktı

Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölüm sayısı 34'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet