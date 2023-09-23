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Yaşam

Gönül gözüyle yazdığı şiirler karanlık dünyasına ışık oldu

Kocaeli'de 12 yıl önce görme yetisini kaybeden Turgut Erdem, şiir yazarak hayata tutundu.

Cem Ali Kuş, Ümit Ülker  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Gönül gözüyle yazdığı şiirler karanlık dünyasına ışık oldu Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Gebze ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 59 yaşındaki Erdem, 18 yıl önce katarakt ameliyatı geçirdi.

Ameliyatın ardından işçi olarak çalıştığı boya fabrikasında görevine devam eden Erdem, 2011'de görme yetisini tamamen kaybetti.

Erdem, yaklaşık 12 yıl önce işinden ayrılarak kararan dünyasını aydınlatmak için şiir yazmaya karar verdi.

Erdem'in, kendisinin toplu iğneyle işaretleme yaparak geliştirdiği yazma yöntemiyle 6 yılda kaleme aldığı 300'ün üzerindeki şiirlerden bir kısmı, 2022 yılında "Gönül Gözümden" ismiyle kitap haline getirildi.

Şiir yazmayı sürdüren Erdem, yöneticilik yaptığı Gebze Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile de engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması için yürütülen çalışmalarda da yer alıyor.

"Gönül gözümle daha fazla gördüğümü hissettim"

Turgut Erdem, AA muhabirine, görme yetisini kaybettikten sonra bir süre yeni durumuna alışmakta zorlandığını söyledi.

Buna rağmen hayata tutunmaktan vazgeçmediğini belirten Erdem, şiir yazmaya karar verdiğini anlattı.

Erdem, şiir yazarak kendisini iyi hissettiğini belirterek "Görmenin fazla önemli olmadığını, gönül gözümle daha fazla gördüğümü hissettim. Şiir yazmaya karar verdim ve elime kağıt kalem aldım. Kağıdın üstüne toplu iğneleri dizdim, tespihle saydım ve hece ölçümü yaptım. Şiir yazarken kendimi daha güçlü hissettim. Kişinin engeli olabilir; hayata küsmemek, aksine daha güçlü olmak ve kendine güvenmek gerekir. Ben o güveni kendimde şiir yazarak buldum." diye konuştu.

Şiir yazmaya başlamadan önce bir konu belirlediğini aktaran Erdem, bugüne kadar yazdığı 300'ün üzerinde şiirin çoğunu ezberlediğini belirtti.

Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli bireylere çok değer verdiğini ifade ederek, en büyük arzusunun, kendisini ziyaret edip ona şiir okumak olduğunu dile getirdi.

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