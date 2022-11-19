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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Bolu'da ara tatili fırsat bilen ziyaretçiler, çocuklarıyla Gölcük Tabiat Parkı'nda keyifli vakit geçirdi.

Zafer Göder   | 19.11.2022
Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük, ara tatilde ziyaretçilerin en çok tercih ettiği tabiat parkları arasında yer aldı.

Gölcük'ün çam ormanlarının içinde saklı doğasında keyifli vakit geçiren misafirler, çocuklarıyla göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Ziyaretçilerden bazıları iskele üzerinde sohbet ederken, bazıları da göl kenarında golf arabaları ve bisikletlerle gezdi.

Ailece manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektiren misafirler, ara tatilin tadını çıkardı.

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