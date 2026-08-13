Yunanistan'ın İnebahtı ilinde ve Mora Yarımadası'nda ormanlık ve tarım alanında yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan'ın İnebahtı ili ve Mora Yarımadası'nda yangın çıktı Yunanistan'ın İnebahtı ilinde ve Mora Yarımadası'nda ormanlık ve tarım alanında yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, İnebahtı ilinin Makinia bölgesinde bugün öğle saatlerinde ormanlık alan ve tarım alanında yangın çıktı.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken bölgedeki halkın tahliye edilmesi istendi.

Öte yandan Mora Yarımadası'nın İlia iline bağlı Vartholomio bölgesinde de otluk alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre bugün ve yarın ülkenin bazı bölgelerinde rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye kadar çıkabilecek.

Uzmanlar ise şiddetli rüzgar nedeniyle yangın riskine karşı uyarıda bulundu.

Yunanistan'ın Halkidiki bölgesindeki yangın evlere sıçradı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Siviri'deki otluk alanda çıkan yangın kısa zamanda ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Siviri'de yangın çam ağaçlarının bulunduğu bölgede bazı evlere de sıçradı, söz konusu bölge tahliye edildi.

Alevler kısa zamanda Siviri'nin komşusu Furka bölgesine de sıçradı.

Turizmin yoğun olduğu sahil bölgesi Furka'dan, bölge sakinleri ve turistler deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Vekili Yannis Artopoios, ERT'ye yaptığı açıklamada, yangında 2 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Bölgeye hakim olan şiddetli rüzgar, yangınla mücadeleyi güçleştiriyor.