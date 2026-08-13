Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerini kabulünde "Şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı.

"Türkiye, bu aşamaya vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerin metaneti ve devletimizin savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla gelmiştir.

"İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız."