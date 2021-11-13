Dolar
9.99
Euro
11.43
Altın
1,864.49
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale’de toplu açılış törenine katılıyor
logo
Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, ilk ve ortaöğretim öğrencileri için 15-19 Kasım'da uygulanacak ara tatil öncesinde ziyaretçi akınına uğradı.

Zafer Göder   | 13.11.2021
Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Bolu'ya yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki doğal güzellikleriyle ilgi gören tabiat parkı, hafta sonu ve devamındaki ara tatili fırsat bilen ziyaretçilerin tercih ettiği yerler arasında yer aldı.

Çam ormanlarının içinde saklı doğa harikası Gölcük'e Bolu başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçi geldi.

Ziyaretçilerin bazıları iskele üzerine hatıra fotoğrafı çektirirken kimileri ise göl kenarında golf arabaları ve bisikletlerle gezinti yaptı.

Gölcük'e çocuklarıyla gelen ziyaretçiler, tabiat parkındaki piknik alanlarında mangal yaktı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki dozda da 'mavi' kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Aşı reddi ve tereddütü Kovid-19'da toplumsal bağışıklığın oluşmasını engelliyor
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı

Benzer haberler

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk

Düzce Depreminin 22. yılında anma etkinliği düzenlendi

Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı: Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım

Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı: Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım
Okullarda ilk ara tatil başlıyor

Okullarda ilk ara tatil başlıyor
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili çalacak

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili çalacak