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Yaşam

Göçmen kuşlar rahatsız olmasın diye Aktaş Gölü'nün çevresi ses bariyerleriyle kapatılıyor

Türkiye ile Gürcistan arasında yer alan Aktaş Gölü'ndeki kuşların trafiğin gürültüsünden etkilenmemeleri amacıyla göl kıyısındaki kara yoluna ses bariyerleri yapılıyor.

Günay Nuh  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Göçmen kuşlar rahatsız olmasın diye Aktaş Gölü'nün çevresi ses bariyerleriyle kapatılıyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Ardahan kent merkezine 47 kilometre mesafede bulunan Aktaş Gölü'nde Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Çıldır-Aktaş kara yolundaki trafik yoğunluğu dolayısıyla gürültü kirliliği arttı.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan gölün korunması amacıyla Valilik ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışma başlattı.

Gürültü kirliliğinden kuşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyü ile Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı arasındaki yolun 2 bin 600 metrelik bölümüne ses bariyerlerinin inşa edilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğünce 1 ay önce çalışmalara başlandı.

Ses bariyerleri sayesinde kuşlar rahatsız olmayacak

Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, Çıldır ve Aktaş gölleri başta olmak üzere yörede göl ve akarsuların korunması amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Aktaş Gölü'nün bölgenin doğal yaşamı açısından önemli yere sahip olduğunu dile getiren Çiçek, bunun farkında oldukları için de harekete geçtiklerini anlattı.

Çiçek, "Aktaş Gölü, Gürcistan ile paylaştığımız sınırda olan bir göl. Bu gölün üzerinde 12 adacık bulunuyor. Bu adacıklarda 42 ayrı kuş türü var. Göl, başta ak ve tepeli pelikanlar olmak üzere farklı türden kuşlara ev sahipliği yapıyor." dedi.

Ses bariyerleriyle kuşların rahatsız olmayacağını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan bölünmüş yol gölün yakınından geçince, kuşların sesten rahatsız olmaları söz konusu oluyor. Bu, kuş çeşitliliğini azaltacak bir faktör olduğu için Karayolları Genel Müdürlüğümüzle çalışma başlattık. 2 bin 600 metre mesafede, 3 metre yükseklikte ses bariyerlerinin inşasına başlandı. Bu çalışmayla, yani ses bariyerleriyle doğamızı inşallah korumuş olacağız."

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