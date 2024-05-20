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Yaşam

Göçerlerin çevre illerden Muş'taki yaylalara yolculuğu sürüyor

Kışın havanın sıcak olduğu illere giden göçerler, yazın konaklayacakları Muş'taki yaylalara dönmeye devam ediyor.

Sabri Yıldırım  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Göçerlerin çevre illerden Muş'taki yaylalara yolculuğu sürüyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

İlde zengin bitki örtüsü, su kaynakları ve temiz havasıyla öne çıkan yaylalar, havanın ısınmasıyla Diyarbakır, Mardin ve Batman'dan gelen göçerleri ağırlıyor.

Yaz dönemini Muş'un serin yaylalarında geçirmek isteyen göçer aileler, günlerce süren yolculuğun ardından ulaştıkları yaylalara çadırlarını kurarak hayvanlarını otlatıyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen göçerlerden Bünyamin Kalkan, gazetecilere, her yıl havanın ısınmasıyla Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesine gelerek konakladıklarını söyledi.

Yaklaşık bir ay süren yolculuğun ardından bölgeye ulaştıklarını dile getiren Kalkan, "Biz yaz mevsimini bu bölgede geçiriyoruz. Yaylalar güzel, burası serin bir yer. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yazın çok sıcak olduğu için havyalarımızı buraya getiriyoruz. Mardin'de sıcaklıklar 49 dereceye kadar çıkıyor. Sürülerimizle günlerdir yoldaydık. Buraya yeni ulaştık." diye konuştu.

Bölgede verimli otlakların bulunduğunu anlatan Kalkan, "Suyu da temiz ve soğuk. Hayvanların gelişmesi için çok iyi. Geçimimizi hayvancılık yaparak sağlıyoruz. Büyüklerimizden öğrendiğimiz mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.

Burhan Temel de her yıl hayvanlarını otlatmak için Muş'a geldiklerini belirterek, "Burada kiraladığımız yaylalarda çadır kurarak yaklaşık 5 ay kalıyoruz. Sonra tekrar memleketimize dönüyoruz. Yaz boyunca burada elde ettiğimiz sütten peynir, tereyağı yapıyoruz. Bunları satarak geçimimizi sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

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