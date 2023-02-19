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Yaşam

Gaziantep'te depremzedeler için sosyal marketler kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremzedelerin ücretsiz faydalanacağı sosyal market kurdu.

Eşber Ayaydın   | 19.02.2023
Gaziantep'te depremzedeler için sosyal marketler kuruldu

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca ihtiyaçların karşılanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Nurdağı'nda pazar yerinde, İslahiye'de ise Demokrasi Meydanı'nda kurulan sosyal marketlerden vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile ücretsiz gıda, temizlik malzemesi, çocuk bezi ve kıyafet alabilecek.

Bu arada, sosyal marketlerde kurulan bilgisayar sistemi sayesinde yardım faaliyetleri kayıt altına alınıyor.

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