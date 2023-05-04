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Yaşam

Frig Vadisi'ndeki Porsuk Baraj Gölü pelikanları ağırlıyor

Kütahya'da tarihi Frig Vadisi'ndeki Porsuk Baraj Gölü, göç yolculuğundaki kuş türleriyle hareketlendi.

Ramazan Doğan  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Frig Vadisi'ndeki Porsuk Baraj Gölü pelikanları ağırlıyor Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Kütahya

Kentte, hem tarımsal sulamada kullanılan hem de Eskişehir’in içme suyunun karşılandığı Porsuk Baraj Gölü, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'da geniş bir alanı kapsayan Frig Vadisi içinde yer alıyor.

Yıl boyunca akkuyruklu kartal, kara akbaba, kızıl şahin, kaya kartalı, angut ördeği, yeşilbaşlı ördek, leylek, karabatak, çeltikçi, bahri gibi çok sayıda kuş türüne yaşam alanı olan Porsuk Barajı, bugünlerde ak pelikan sürüsünü ağırlıyor.

Göç güzergahındaki baraj gölüne gelen bazı doğaseverler de pelikanlar başta olmak üzere kuş türlerini fotoğraflıyor.

Kuş gözlemcisi, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir, pelikanları kayıt altına alıyor. Akdemir, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıldır kuş fotoğrafları çektiğini söyledi.

Pelikanların her yıl nisan ayında baraja gelerek mola verdiğini dile getiren Akdemir, şunları kaydetti:

"Kütahya’nın farklı bölgelerinde yaban hayatını fotoğraflıyorum. Porsuk Barajı da kuş türleri için önemli bir alan. Afrika’dan Avrupa’ya göç eden pelikanlar burada mola veriyor. Yüzlerce pelikan şu an buradalar. Pelikanların Türkiye’de en yoğun konakladığı yerlerden birisi de burası. Nisan ayından itibaren gelen pelikanların bir kısmı göçüne devam ederken bazıları da haziran ayına kadar burada kalabiliyor."

Akdemir, yöre halkının balıkçılıkla geçimini sağladığı ve kuş türlerinin beslendiği alan olarak Porsuk Baraj Gölü'nün korunması gerektiğine dikkati çekti.


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