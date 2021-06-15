Euro
10.37
Dolar
8.55
BIST 100
1,443.56
Altın
1,861.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Fotoğraf tutkunları Süphan Dağı'nın eteklerini süsleyen nilüferleri fotoğrafladı

Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağına sınırı bulunan Van'ın Erciş ilçesinde sulak alanlarda yetişen sarı ve beyaz nilüferler, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Necmettin Karaca   | 15.06.2021
Fotoğraf tutkunları Süphan Dağı'nın eteklerini süsleyen nilüferleri fotoğrafladı Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Her yıl mayıs ayının sonlarına doğru Süphan Dağı eteklerindeki göletlerin sığ noktalarında açan ve "su perisi" olarak da bilinen nilüfer çiçekleri, güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Birçok yerde koruma altına alınan, sabahları güneşle birlikte açıp öğle saatlerinde kapanarak suyun altına giren nilüferler, açtıkları yerlerde eşsiz güzellikleriyle seyrine doyum olmayan manzaralara ya sahne oluyor.

Göletlerin bulunduğu bölgeye giden Erciş Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, nilüfer çiçeklerinin Süphan Dağı'nın manzarasıyla bütünleştiği noktaları fotoğrafladı.

Doğa fotoğrafçısı Meryem Bilgin, AA muhabirine, tulumlarını giyerek Süphan Dağı eteklerindeki nilüferleri fotoğraflamaya çalıştıklarını söyledi.

Nilüferleri ilk kez gördüğünü belirten Bilgin, "Burası çok güzel. Zirvesinde dört mevsim beyaz örtü bulunan, eteklerinde nilüferler ve rengarenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe bürünen Süphan Dağı'nı tüm fotoğraf tutkunlarının görmesini tavsiye ediyorum. Bu güzelliği görüntüleme imkanı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Şı'dan, laboratuvarın Kovid-19'un üretildiği yer olduğu iddialarına tepki
İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması yapılacak
Samsun'da 30 dakikada 1000 kişi Kovid-19'a karşı aşılandı
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 420 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Fotoğraf tutkunları Süphan Dağı'nın eteklerini süsleyen nilüferleri fotoğrafladı

Fotoğraf tutkunları Süphan Dağı'nın eteklerini süsleyen nilüferleri fotoğrafladı

Endonezyalı gelin Van'da fedakarlıklarıyla gönülleri fethetti

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Van'da PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Van'daki Akgöl'ün kuruması kuşları göçe zorladı

Van'daki Akgöl'ün kuruması kuşları göçe zorladı