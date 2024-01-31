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Yaşam

Falkland Adaları'nda yaşayan penguenlerde ilk kez kuş gribi görüldü

Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi (SCAR), Antarktika yakınlarındaki Falkland (Malvinas) Adaları'nda yaşayan "gentoo" türü penguenlerde ilk kez kuş gribine (H5N1) rastlandığını açıkladı.

Zeynep Katre Oran  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Falkland Adaları'nda yaşayan penguenlerde ilk kez kuş gribi görüldü

Ankara

SCAR, internet sitesinden yaptığı açıklamada, araştırmacıların 19 Ocak'ta Falkland Adaları'nda 35 penguenin ölü bulunmasının ardından, ölüm nedenine dair inceleme başlattığını bildirdi.

İncelemelerde SCAR'ın çalışanı veteriner Ralph Vanstreels, ölü penguenlerin ikisinden alınan örneklerin H5N1 pozitif çıktığını ifade ederek, Falkland Adaları'nda yaşayan "gentoo" penguenlerinde ilk kez H5N1 virüsü görüldüğünü belirtti.

Kuş gribi virüsü nedeniyle daha fazla penguenin öldüğünü kaydeden Falkland Adaları yetkililerinden Sally Heathman, 30 Ocak itibariyle 200'den fazla ölü ya da ölmek üzere olan yavru penguenlerin rapor edildiğini söyledi.

Heathman, virüsün diğer yerel penguen türlerinde henüz görülmediğini ancak "rockhopper" türü penguenler üzerinde testlerin devam ettiğini belirtti.

Araştırmacılar, Falkland Adaları'ndan Antarktika'ya seyahat eden penguenlerin virüsü Antarktika'nın dev penguen kolonileri arasında yaymasından endişeli.

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