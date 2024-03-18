Fairy, "Gezici Gıda Bankası"yla israfı önlerken gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
Fairy, Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) işbirliğiyle hayata geçirdiği "Gezici Gıda Bankası" projesiyle israfı önlerken, gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Gaziantep
Fairy ve Gıda Kurtarma Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından proje kapsamında hizmet veren gıda kurtarma tırlarını afet bölgesine yönlendirmiş ve ardından bölgedeki lojistik altyapıyı güçlendirerek yeni çalışmalara imza atmıştı.
Marka, bu yıl yepyeni bir adım daha attı ve yaptığı araç ve donanım yatırımıyla GKTD tarafından Türkiye'nin ilk Gezici Gıda Bankası uygulamasının hayata geçirilmesini sağladı.
Gıdaların israf edilmesini önleyip ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırılmasını sağlayan Gezici Gıda Bankası’nın ilk bağış operasyonu da Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Memurkent Konteyner Kenti'nde gerçekleştirildi.
Sofraların bereketini hep birlikte yaşamak ve paylaşmak için P&G'nin Umut Evi kompleksinin de yer aldığı Memurkent'teki 2 bin kişi ile Şef Rafet İnce'nin hazırladığı iftar yemeğinde buluşan Fairy, Gezici Gıda Bankası aracılığıyla bölgeye ulaştırılan yardımın dağıtımını da yaptı.
P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kumaş, Ev, Bebek ve Kadın Bakım Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu, beşinci yılını kutladıkları "Boşa Harcama" projeleriyle bugüne kadar 55 milyon öğün gıdanın israf edilmesini önlediklerini belirtti.
Bu yönde yapılan çalışmalar ve farkındalık yaratmak için alınan aksiyonlarla ise 15 milyon insanın hayatına dokunduklarını aktaran Kurtaslanoğlu, "Bu sayede önlenen karbon emisyonu miktarı ise 51 bin 450 ton oldu. Geçen yıl yaşanan deprem felaketinin ardından ise projemizi deprem bölgesine yönlendirerek, yardım kapasitesini aylık 1 milyon kişiye çıkarmıştık. Bugün, bu konuda yepyeni bir açılım daha yapıyoruz. Fairy olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımla Türkiye’nin ilk Gezici Gıda Bankası’nı hayata geçirerek gıda desteğinden faydalanabilen aylık kişi kapasitesini yüzde 20 daha artırarak 1,2 milyon kişiye çıkarıyoruz." dedi.
Yeni yatırımlarının ulaşılabilirliği yüksek bir gıda bankası olarak hizmet vereceğini vurgulayan Kurtaslanoğlu, "Gezici Gıda Bankası, ihtiyaç sahiplerinin sabit kurulumlu gıda bankalarına ulaşım zorluğunu da çözebilen bir hizmet sağlayacak. Ayrıca adil dağıtım ilkesinin gerçekleşmesi için de kritik bir operasyon gücü sunacak. Çok daha geniş çeperde hizmet verebilme ve gıda bağışına ulaşabilme potansiyeli ile hem gıda bağışının daha büyük ölçekli bir coğrafyaya ulaşmasını hem de israfın daha geniş bir alandan önlenebilmesini mümkün kılacak." diye konuştu.
GKTD'nin bölgede gıda bağışı teminine, sahip oldukları güçlü dağıtım ağıyla da destek verdiklerini kaydeden Kurtaslanoğlu, yerel marketlerle işbirliği yapılmasıyla daha çok fazla gıdanın toplanmasına ve böylece daha fazla kişinin gıdaya erişim güvencesinin sağlanmasına katkıda bulunacaklarını söyledi.
Gıda Kurtarma Derneği kurucu üyesi Olcay Silahlı da "Boşa Harcama" projesinin çeşitli sebeplerle israf olabilecek gıdaları kurtarmak ve bunları gıda erişimi kısıtlı vatandaşlara ulaştırmak adına büyük bir önem taşıdığını bildirdi.
Silahlı, şunları kaydetti:
"Dünyada her 3 gıdadan 1'i israf ediliyor ve bu durum gıdaya erişim güvencesini tehdit etmenin yanı sıra iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarının yüzde 11'inden de tek başına sorumlu. Ülkemizde ise yalnızca evlerde kişi başına yılda 93 kilogram gıda israf ediliyor. Tedarik zincirindeki kayıplar ve atıklar da dahil edildiğinde, ülkemizde 26 milyon ton gıda boşa gidiyor. Boşa Harcama diyerek Fairy ile yola çıktığımız bu kampanya hem dünyamız hem de ulusumuz için çok kıymetli bir değer taşıyor. Ne yazık ki bu 5 yıllık sürede depremler, salgınlar, seller ve yangınlar gibi olağanüstü talihsiz olaylara tanıklık ettik. Boşa Harcama, bu olağandışı yaşanan zamanlarda bir dayanışma projesine de dönüştü ve toplumsal yaralarımızın sarılma çabasının önemli bir parçası oldu."
"Boşa Harcama" projesinin ulusal gıda bağışı ve gıda bankacılığı kapasitelerini büyüten bir proje olarak da fark yarattığını vurgulayan Silahlı, "Boşa Harcama'nın 5. yılında Gezici Gıda Bankası konseptini hayata geçirerek, Türkiye'de bir ilke daha imza attık. Fairy ile geliştirdiğimiz lojistik altyapı sayesinde, sürdürülebilir bağış operasyonu kapasitemizi bu yıl yüzde 20 oranında artırdık. Piyasada satış vasfını çeşitli nedenlerle yitirmiş, fakat halen insan tüketimine uygun olan fazla gıdaları kurtararak gıdaya erişmekte zorluk yaşayan hak sahibi topluluklara ulaştırmaya ve 5 yıl içinde yarattığımız etkiyi önümüzdeki yıllarda da ivmelenen şekilde artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Proje kapsamında iftar programından sonra sahnelenen Hacivat-Karagöz oyunuyla çocuklar eğlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.