Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kralı 3. Charles için Westminster Abbey Kilisesi’nde taç giyme töreni gerçekleştiriliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da vatandaşlara hitap ediyor
logo
Yaşam

Eskişehirli sanatçı kahve kupalarına 3 boyutlu figürler işliyor

Eskişehir'de, evindeki küçük atölyesinde polimer kil hamuru kullanarak tasarımlar yapan sanatçı Nilüfer Bingöl, kahve kupalarının üzerine 3 boyutlu insan ve evcil hayvan silüetleri işliyor.

Atahan Gezer  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Eskişehirli sanatçı kahve kupalarına 3 boyutlu figürler işliyor Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Eskişehir

Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde ikamet eden bir çocuk annesi 47 yaşındaki Bingöl, 2008'de el sanatlarına ilgi duymaya başladı.

Boş zamanlarında polimer kil ve seramik hamuru, soğuk porselen ile yapay saç gibi malzemelerden eserler yapan Bingöl, 2013'te hobisini işine dönüştürmek için 17 yıldır yürüttüğü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesindeki teknik personellik görevinden istifa etti.

Evinde kurduğu küçük atölyesinde çalışmalarına hız veren Bingöl, insan yüzlerini polimer kil hamuruyla kahve kupalarının üzerine işlemeye başladı.

Yeteneğini geliştirerek evcil hayvan ve çizgi film figürleri, hayali karakter bibloları ile takı gibi ürünler de üreten Bingöl, bir süre sonra çalışmalarını satışa sundu.

10 yıldır zamanının çoğunu atölyesinde geçiren Bingöl, internet mağazası üzerinden aldığı siparişlerini kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

Bingöl, yurt dışından da talep gören ürünlerini ağırlıklı olarak İngiltere ve ABD'ye gönderiyor.

Kendi çabasıyla öğrendi

Nilüfer Bingöl, AA muhabirine, bu alanda herhangi bir eğitim almadığını, polimer kili işlemeyi kendi çabasıyla öğrendiğini söyledi.

Kahve kupalarındaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bingöl, şöyle konuştu:

"Sipariş verenlerden çeşitli açılardan çekilmiş fotoğraflarını istiyorum. Fotoğrafları inceleyerek yüz hatlarını ve kafa yapısını çıkarıyorum. Ardından hazır aldığım kupaların üzerine önce yüz hatlarını, daha sonra da çene, ağız, burun ve göz gibi detayları yerleştiriyorum. Polimer kil, kolaylıkla şekil alabilen bir malzeme. Ben de hamuru elimle ve kırtasiyelerden temin ettiğim malzemelerle şekillendiriyorum. Son olarak bitmiş hamuru kupayla 130 derece sıcaklıktaki fırında pişirerek sabit hale getiriyorum."

Bingöl, kupa dışında ahşap çerçeve, cam ve seramik gibi malzemelerle de çalıştığını aktardı.

Bunun zor bir iş olduğunu vurgulayan Bingöl, "İnsanlar en çok yüz figürlerini talep ediyorlar fakat kedi, köpek ve muhabbet kuşu gibi evcil hayvanlarının figürlerini yapmamı isteyenler de oluyor." dedi.

Ayrıca bebek fotoğraflarını da figürleştirdiğini anlatan Bingöl, bunları tel iskelet kullanarak biblo şeklinde de yapabildiğini dile getirdi.

Üretim aşamasında kalıp kullanmamasının önemli olduğunu anlatan Bingöl, "Ürünün ortaya çıkması çalışma durumuma göre değişiyor fakat genelde akşam başladığım çalışma ertesi gün kargoya yetişmiş oluyor. Siparişleri kendim organize ediyorum. İnsanların yetişmesini istediği özel bir tarih varsa bunu da dikkate alıyorum." ifadelerini kullandı.

İnternet mağazasıyla eşinin ilgilendiğini, siparişlerin özellikle yılbaşı dönemlerinde arttığını kaydeden Bingöl, isteğe göre polimer kil işleme eğitimleri verdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Hakkari'de ekiplerin kar mesaisi devam ediyor
Güney Ege için sağanak uyarısı
Uzmanlara göre "trol ağları ile siyasi algı oluşturmak" demokrasi kültürüyle bağdaşmıyor
Yılda 10 gün açan "Yörük gülü"nü koparana 244 bin lira ceza

Benzer haberler

Eskişehirli sanatçı kahve kupalarına 3 boyutlu figürler işliyor

Eskişehirli sanatçı kahve kupalarına 3 boyutlu figürler işliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TEI'de meslek lisesi öğrencileriyle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 35 yıl boyunca konutlara yetecek doğal gazımız var

Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfi Türkiye'nin enerjideki "makus talihini" değiştirecek

Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfi Türkiye'nin enerjideki "makus talihini" değiştirecek
Bakan Dönmez: Türkiye güneş paneli üretiminde dünyada 3. sırada yer alıyor

Bakan Dönmez: Türkiye güneş paneli üretiminde dünyada 3. sırada yer alıyor
Devrim ve Togg, İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilendi

Devrim ve Togg, İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet