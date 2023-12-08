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Yaşam

Eskişehirli kadınlar kurdukları kooperatifte yarış atları için malzeme üretiyor

Mahmudiye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 70 kadın, Sultan 2. Mahmud döneminden itibaren safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde yetiştiricilerin malzeme ihtiyacını karşılıyor.

Deniz Açık  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Eskişehirli kadınlar kurdukları kooperatifte yarış atları için malzeme üretiyor Fotoğraf: Deniz Açık/AA

Eskişehir

Ocak ayında kurulan 70 üyeli kooperatife, Ticaret İl Müdürlüğünün 300 bin lira hibe desteğiyle 10 dikiş makinesi alındı.

Yaklaşık 80 at çiftliği bulunan ilçedeki yetiştiricilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak atlar için yulardan mindere, rüzgarlıktan yağmurluğa 40 çeşit malzeme üreten kadınlar, bunlara ellerinin değdiğini göstermek için iğne oyalarıyla süslemeler yapıyor.

At sahibinin isteğine göre özel üretimler de yapan Mahmudiyeli kadınlar, Çin'den getirttikleri makine ile eyer üretimine de başlamayı planlıyor.

Üretici kadınlar, Mahmudiye'deki çiftlik sahiplerinin ilgi gösterdiği ürünleri Türk Cumhuriyetleri, Katar, Suudi Arabistan ve İngiltere gibi yarış atçılığının yoğun yapıldığı ülkelere de pazarlamayı hedefliyor.

Kooperatif Başkanı Sabriye Elbastı, AA muhabirine, ilçenin yarış atçılığı için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak'a atçılık üzerine kadınlarla üretim yapmak istediklerini anlattıklarını belirten Elbastı, "Onun fikirleri üz erine çalışmalara başladık. Ocak ayında kooperatifimizi kurduk. Ticaret İl Müdürlüğünden 300 bin liralık hibe aldık. Makinelerimizi temin ettik. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) kadın girişimci eğitimlerine katıldık. Online alışveriş için bilindik sitelerle anlaşmalar yaptık." diye konuştu.

"Yaptığımız at ürünlerine gelen talep tatmin edici boyutta"

Elbastı, yarış atlarının kullandığı 40 çeşit malzeme bulunduğunu öğrenmeleri üzerine bu ürünleri yapmaya başladıklarını anlattı.

At sahiplerinin talebine göre ürünlerin üzerine isim yazdıklarını, battaniyeli çul da ürettiklerini bildiren Elbastı, şunları kaydetti:

"Ürünlerin hemen hemen hepsi yurt dışı kaynaklı olarak geliyor. Biz de yerli olarak üretmeye başlamaktan mutluyuz. Bazı ürünlerimize kadın elinin değdiğini göstermek için nakış koyuyoruz. Türkler atını süslemeyi çok sever. Atalarımız da uzun yıllardır at yetiştiriciliği yapıyor. Osmanlı Devleti'nin ordusu için at yetiştirilen ilçemiz şimdilerde yarış camiasına hizmet veriyor. Yaptığımız at ürünlerine gelen talep tatmin edici boyutta. Kültürümüze uygun üretim yapmaktan mutluyuz."

Elbastı, yağmurluk, rüzgarlık, çul gibi ürünleri bir günde teslim ettiklerini, ayrıca atın yelelerinden takılar, çantalar ürettiklerini aktardı.

İlçedeki yarış atı yetiştiricilerinden Yenel Kaya da kooperatifteki ürünlerin çok kaliteli olduğunu aktararak, "Biraz destek verilse hatta yurt dışı pazarda bile alıcı bulabilir. Daha önce İstanbul, Bursa, Ankara gibi hipodromların olduğu kentlerden temin ediyorduk. Bu ürünlerin yaklaşık yüzde 80'i ithaldir. Artık ilçemizdeki kadınların ürettiği malzemeleri kullanacağız." ifadelerini kullandı.

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