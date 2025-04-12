Esenyurt'ta çalışma sırasında doğal gaz borusundan çıkan yangında 2 işçi yaralandı
Esenyurt'ta, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin çalışması sırasında yeraltından geçen doğal gaz borusunun delinmesi sonucu çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 2 bina zarar gördü, 1 motosiklet de kullanılmaz hale geldi.
İstanbul
Namık Kemal Mahallesi, 10. Sokak'ta İSKİ çalışması esnasında ekipler, yer altındaki doğal gaz borusuna temas etti.
Doğal gaz borusunda meydana gelen parlama sonucu sokaktaki 6 ve 5 katlı 2 bina zarar gördü. Park halindeki bir motosiklet de kullanılmaz hale geldi.
Hafif yaralanan 2 İSKİ çalışanı hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.