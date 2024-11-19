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Yaşam

Erzurum'un saklı güzelliği Hınıs Kanyonu'nda bisiklet, off-road ve ATV turu yapıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ile Hınıs ilçesinde bulunan kanyonda, yürüyüş, off-road, ATV ve bisiklet turu etkinliği düzenledi.

Faruk Küçük  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Erzurum'un saklı güzelliği Hınıs Kanyonu'nda bisiklet, off-road ve ATV turu yapıldı Fotoğraf: Faruk Küçük - AA

Erzurum

Bölgenin saklı güzelliğine dikkati çekmek ve turizme kazandırmak amacıyla yapılan etkinlikte, Vali Çiftçi, doğa tutkunlarıyla macera dolu bir gün geçirdi.

Kanyonda yürüyüş, off-road, ATV ve bisiklet turu yapan maceraseverler, daha sonra bölgedeki Dere Cami'yi ziyaret etti.

Vali Çiftçi, gazetecilere, kentin 160 kilometre güneyinde yer alan ve fasulyesi, köftesi ve kanyonlarıyla meşhur olan Hınıs'a gezi düzenlediklerini söyledi.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübüyle kentin tanıtımına yönelik etkinlikler yaptıklarını anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kanyonda 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdik. Kanyonun içerisinde bulunan cami, rivayetlere göre 18-19. yüzyıla dayandırılıyor. Zamanında mescit olarak yapılmış ve ismi Ulu Cami veya Dere Cami olarak geçiyor. Vatandaşlar burada ibadetlerini yapabiliyorlar. Bu kanyonun uzunluğu toplamda 34 kilometredir. Burası turizme kazandırılabilir, hakikaten çok güzel bir yer. Hem ilkbahar hem de sonbahar da güzel bir manzara var. Kanyon hem iç turizme hem de dış turizme hitap edebilecek şekilde. Burası projelendirilebilir. Belediye Başkanı'mızın da buranın iç ve dış turizme kazandırılması için projesi var. Valilik olarak bunu destekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde de off-road ekibimizle Erzurum'da keşfedilmeyi bekleyen diğer yerlerine de geziler düzenleyeceğiz."

Gezi turuna, Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tanıtım Uzmanı Canan Şimşek ile Erzurum Macera Off- Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri katıldı.

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