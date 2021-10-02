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Yaşam

Erzurumlular ata geleneklerini kültür ve spor etkinlikleriyle yeniden yaşadı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk geleneğine uygun kurulan çadırlarda kente özgü yemekler sergilendi, mehteran, halk oyunları, güreş, cirit, atlı akrobasi gösterileri yapıldı.

İlhami Erkılıç   | 02.10.2021
Erzurumlular ata geleneklerini kültür ve spor etkinlikleriyle yeniden yaşadı

Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediyesince bu yıl 5'incisi düzenlenen "Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası ve Oba Yaşamı Kültürü Etkinlikleri"nde ata geleneklerini yeniden yaşayan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kentteki Etno Alanı Cirit Sahası'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, Türk geleneğine uygun kurulan çadırlarda kente özgü yemekler sergilendi, mehteran, halk oyunları, güreş, cirit, atlı akrobasi gösterileri yapıldı.

Yörenin örf ve adetlerinin de yaşatıldığı etkinlikte düzenlenen kına gecesinde temsili damat ve gelinler vatandaşlarla halay çekti.

Kentin usta tiyatrocularının sahne aldığı etkinliklerde vatandaşlara ücretsiz yemek ve içecek hizmeti sunuldu.

Yoğun ilgi gösterilen organizasyon, atlı okçuluk, geleneksel okçuluk, aşıklık geleneği ve konserlerle akşam saatlerine kadar devam edecek.

Vali Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erzurum'da 2 bin rakıma kurulmuş Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz, Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli kış turizm merkezlerinden birisini barındırmamız ve geleneksel oyunlarımızla farkındalık sağlıyoruz." dedi.

Memiş, Büyükşehir Belediyesinin kentte güzel etkinlikler ve yatırımlar yaptığını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de söz konusu etkinliklerle milletleri millet yapan değerleri gelecek kuşaklara sevdirmek istediklerini anlattı.

Alanda Türk geleneğine uygun çadırlar kurulduğuna işaret eden Sekmen, "İnsanlarımız salgın döneminde çok sıkıldılar, uzun süre içeride kaldılar. Artık pandemiyi yavaş yavaş atlatalım, Elbette pandemi kurallarına uyup salgını atlamak istiyoruz ama insanlarımız dinlenme ve eğlenmeye hasret kadılar. Bu etkinlikler vatandaşımıza moral oldu. İnsanları kaynaştırıp bir araya getirerek haklımızın bu etkinlikten istifade etmesini sağladık." diye konuştu.

Etkinliğe Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

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