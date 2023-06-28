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Yaşam

Erzurum'da gençlerin bulduğu 500 bin liralık altın polisle sahibine verildi

Erzurum'da iki gencin dolaşırken çanta içinde bulup polise götürdüğü yaklaşık 500 bin lira değerindeki altınlar, sahibine teslim edildi.

Vedat Abak, İlhami Erkılıç  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Erzurum'da gençlerin bulduğu 500 bin liralık altın polisle sahibine verildi

Erzurum

Hınıs ilçe merkezine bir süre önce köylerinden bayram alışverişi için gelen gençlerden Abdulkerim Aydilek ve Ebubekir Ulu, çarşı merkezinde dolaşırken yerde çanta buldu.

Aydilek ve Ulu, çantada gördükleri altın bilezik, yüzük, kolye gibi piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira değerindeki altınları, hemen Hınıs Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Çantanın bulunduğu civarda yapılan kamera kayıtları incelemesi sonucunda, Necibe Fırat isimli kadının araca binerken çantayı düşürdüğünü tespit eden polisler, Fırat'ı merkeze çağırdı.

Merkezde kaybettiği altınları gördükten sonra büyük mutluluk yaşayan Fırat'a, altınları teslim edildi.

Polislere teşekkür eden Fırat ve eşi, altınları bulan gençlere teşekkür ederek, ısrarları sonucu kişi başı biner lira hediye verdi.

Gençlerden Ulu, AA muhabirine, bayram dolayısıyla oturdukları Yelpiz Mahallesi'nden ilçe merkezine geldiğini anlatarak, "Arkadaşımla çarşıda geziyorduk, yolun ortasında küçük çanta bulduk, içini açtığımızda altın, mücevher gibi değerli eşya görünce karakola götürdük. Çünkü o durumda ben de ailemden biri de olabilirdi. Altınları bulduğumuzda aklımdan ilk geçen haram lokma boğazımdan geçmemesiydi, gençlere de bunu tavsiye ederim. İnsanlık adına yaptık, sizlerden de aynı şeyleri bekleriz. Onları mutlu ettiysek ne mutlu bize." dedi.

Altınları sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ulu, altınların sahibinin kendilerine zorla para hediyesi verdiklerini aktardı.

"İnşallah gençlere örnek olmuşuzdur"

Aydilek'de "Altınlar sahibine teslim edilince çok mutlu oldular biz de mutlu olduk. İnşallah gençlere örnek olmuşuzdur, altını bulduğumuzda kendimi kaybedenlerin yerine koydum." diye konuştu.

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